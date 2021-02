Szinte négyezer új eset

Ismét gyorsulni látszik a koronavírus terjedése, csütörtökön 3923 új fertőzést jelentettek (586-tal többet, mint szerdán), a szokásosnál több, összesen 36 847 teszt elvégzése után. Az előző naphoz képest nőtt a kórházban levők, a súlyos betegek és az elhunytak száma is, és ismét két megye tartozik a magas fertőzöttségű, vörös zónába.

Románia területén 791 971-re emelkedett az ismert koronavírus-fertőzések száma, 733 616-ra a gyógyultaké és 20 167-re az áldozatoké. A legutóbbi 24 órában 81 elhalálozást okozott a Covid-19 (8-cal többet, mint szerdán), közülük 77-nek volt más betegsége is; az elhunytak között ezúttal több (42) nő volt, mint férfi (39). Kor szerint most is a 70-79 évesek a legvédtelenebbek, közülük 30-an haltak meg a koronavírussal való fertőzés következtében, a 60-69 évesek és a 80 év fölöttiek közül pedig 21-21-en. Az 50-59 évesek között 6, a 40-49 évesek között 3 áldozatot szedett a járvány.

Kórházban jelenleg 7640 beteget ápolnak, 98-cal többet, mint szerdán, a súlyos esetek száma pedig egy nap alatt 16-tal nőtt, 985-en feküsznek intenzív osztályon. A lakhelyi vagy intézményes elkülönítésben levő fertőzöttek száma nem változott jelentősen, pillanatnyilag 49 757, karanténban pedig 52 674-en tartózkodnak.

Háromszéken 21 új koronavírus-fertőzést mutattak ki az elmúlt 24 óra alatt, ezzel az ismert esetek száma 5901-re, a megye kéthetes fertőzöttségi mutatója pedig 0,75 ezrelékre emelkedett. Ugyancsak 21 új esetet jegyeztek Hargita megyében, ahol összesen 6190-ről tudnak, a fertőzöttség pedig 0,66 ezrelékes. Brassó megyében 183 új fertőzést fedeztek fel, így már 31 668-nál tartanak, 2,62 ezrelékes pillanatyni fertőzöttség mellett. Országszinten Bukarestben van a legtöbb új eset, szám szerint 523, de ezzel sem kiugró a főváros fertőzöttségi mutatója, 2,42 ezrelék. Sárga besorolásba további tíz megye tartozik, ebből kilenc erdélyi, és erdélyi a két vörös besorolású megye is, a huzamosan 4 ezrelék fölötti fertőzöttségű Temes megye, és a 3 ezrelék körül mozgó Máramaros is.

​Frissítették a definíciókat

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szerdán frissítette a COVID-19-cel kapcsolatos esetdefiníciókat. Ezek szerint fertőzésgyanúsnak minősül bármely személy, akinél fellép a jellegzetes (korábban már meghatározott) klinikai tünetegyüttes. Valószínűsíthető esetnek minősül az a személy, akinél teljesülnek a klinikai kritériumok, és egy igazoltan fertőzött személy kontaktja. Igazoltan fertőzöttnek minősül az a személy, akinél laboratóriumi vizsgálatok kimutatják a SARS-CoV-2 vírussal való fertőzést, a klinikai tünetektől függetlenül. Direkt kontaktnak minősül: a koronavírusos beteggel egy háztartásban élő személy; az a személy, aki közvetlen fizikai kapcsolatban állt egy koronavírusos személlyel (például kezet fogott vele, és nem mosott kezet közvetlenül ezután); az a személy, aki közvetlenül érintkezett egy fertőzött szekrécióival (például köhögés révén, vagy kesztyű nélkül megérintette a zsebkendőjét); az a személy, aki 15 percnél hosszabb ideig két méternél kisebb távolságra tartózkodott egy fertőzöttől; az a személy, aki 15 percnél hosszabb ideig két méternél kisebb távolságra tartózkodott ugyanabban a helyiségben – például tanteremben, ülésteremben, kórházi váróteremben – egy fertőzött betegtől; az egészségügyi személyzet tagja vagy más személy, aki közvetlen ellátást nyújt egy fertőzött betegnek, vagy a laboratóriumi személyzet olyan tagja, aki a fertőzött betegtől vett mintákhoz védőfelszerelés megfelelő viselése nélkül nyúlt hozzá. Aki megfelelő maszkot/védőfelszerelést viselt és betartotta a fizikai távolságot, nem minősül direkt kontaktnak. A koronavírus-tesztet minden fertőzésgyanús személy esetében kötelező elvégezni.