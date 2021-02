A koronavírusból kilábaló Sepsi OSK szerdán edzőmérkőzést játszott a harmadosztályban érdekelt Székelyudvarhelyi FC ellen. A sepsiszentgyörgyi csapatnál pályára léptek az utóbbi időben kevesebb játéklehetőséghez jutó, valamint a fertőzésből nemrég kigyógyult labdarúgók. A házigazdák játszottak mezőnyfölényben, míg az udvarhelyi együttes ellentámadásból próbálta feltörni ellenfele védelmét. A Sepsi OSK a 21. percben Adnan Aganović góljával szerzett vezetést, majd a 29. percben Bryan Nouvier is betalált, a vendégek pedig a 89. percben Cosmin Turcu révén szépítettek.

A háromszéki és a nagyszebeni együttes vasárnap nyolcadszor néz farkasszemet egymással, korábban a piros-fehér mezeseknek csak egyszer sikerült legyőzniük a Szeben megyei csapatot, emellett négyszer döntetlent játszottak és kétszer a Hermannstadt örülhetett. 2021-ben mindkét gárda mindössze egyetlen mérkőzésen diadalmaskodott, azonban míg a Sepsi OSK hét pontosztozkodás mellett egy vereséget szenvedett el, addig a Hermannstadt mérlege négy vereség és négy döntetlen.

„Idegenbeli mérkőzés következik számunkra, amelyet semleges pályán rendeznek, hiszen a Hermannstadt Medgyesen játssza a hazai találkozóit. A körülmények biztosan különlegesek lesznek, ugyanis az időjárás-előrejelzés szerint esőre számíthatunk, ráadásul a pályán egy nappal korábban a Gázmetán is játszik. Számítunk ezekre a körülményekre, viszont készen is állunk egy olyan csapat elleni küzdelemre, amelynek szüksége van a pontokra, akárcsak nekünk. Ellenfelünk érett és erős együttes, a játékosok tapasztaltak, az edzőjük pedig korábban jó eredményeket ért el akkori csapataival. Olyan tréner, aki rövid idő alatt is képes változást eszközölni, a legutóbbi mérkőzéseken is látszott, hogy fejlődött és javult a Hermannstadt. A döntetlenek hosszú sora után jó lenne megtörni a jeget, szeretnénk győzni. A játékosok egészségesek, viszont azok, akiknek később ért véget a karantén, még nincsenek olyan fizikai állapotban, hogy bevethetőek legyenek” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző.

A 25. forduló programja: * ma: FC Dinamo–FC Viitorul (20.30 óra) * szombat: Medgyesi Gázmetán–Aradi UTA (12.30 óra), Academica Clinceni–Ast­ra Giurgiu (15 óra), Chindia Târgoviște–Craiova (20 óra) * vasárnap: FC Hermannstadt–Sepsi OSK (18 óra), FC Botoșani–FCSB (20.30 óra) * hétfő: Jászvásári Poli–FC Voluntari (17.30 óra), Kolozsvári CFR–FC Argeș (20.30 óra).

Ismert a Sepsi OSK márciusi programja

A Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) szerdán közzétette az 1. Liga 26., 27. és 28. fordulójának menetrendjét. A háromszéki csapat az élvonalbeli bajnokság 26. körében március 5-én, pénteken 17.30-tól játszik, amikor is a Chindia Târgoviște látogat a sepsiszentgyörgyi stadionba. A Sepsi OSK a 27. fordulóban március 15-én, hétfőn szintén 17.30-tól az FC Botoșani vendégeként lép pályára, míg a 28. körben március 21-én, vasárnap hazai környezetben játszik, a Medgyesi Gázmetán lesz az ellenfele, viszont az LPF a kezdési időpontot még nem közölte. Ezt követően két hetet szünetel a bajnokság a világbajnoki selejtezőmérkőzések miatt, az alapszakasz hátralévő két fordulóját április 2. és 5., valamint 9. és 12. között rendezik meg. (miska)