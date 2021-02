A jogszabályt nagy többséggel megszavazta az NLP, az USR-PLUS, az RMDSZ, az SZDP és az AUR is, csak egyetlen szociáldemokrata parlamenti képviselő ellenezte. A tervezetet a szenátus már korábban elfogadta, és ahogy Klaus Iohannis elnök kihirdeti, érvénybe lép. (Hotnews/Transindex)

FÜTYÜLNEK A FEDDHETETLENSÉGRE. Több olyan ismert politikusa is van a Nemzeti Liberális Pártnak, akit Klaus Iohannis államfő két évvel ezelőtt még „büntetőügyesnek” nevezett volna. Akkor a szociáldemokratákat ostorozta, most azonban láthatóan kevésbé zavarja a jelenség, ahogy az NLP vezérkarát sem. A héten Mugurel Corneliu Cozmanciuc képviselő, a Neamț megyei liberálisok elnöke ellen hivatali visszaélés miatt emelt vádat a korrupcióellenes ügyészség, és ő csak az egyik a sorban: Costel Alexe volt környezetvédelmi miniszter és Iași megyei tanácselnök ellen vesztegetés ügyében folyik eljárás, Mihai Chirică jászvásári polgármestert (aki a választások előtt nyergelt át a szociáldemokratáktól a liberálisokhoz) szintén hivatali visszaélés miatt helyezték vád alá, Mircea Roșca Prahova megyei képviselőt alapfokon már el is ítélték korrupcióért (három évi felüggesztett börtönre), az ugyancsak Jászvásáron regnáló, önmagát „politikai állatnak” nevező Petru Avram vízügyi igazgató ellen pedig a szakértelem nélkül alkalmazott, illetve kinevezett személyek miatt indult kivizsgálás. És a lista nem teljes. (Adevărul)

NEHÉZ A VEGYSZEREKKEL. Egy elfuserált kártevőirtás megint majdnem bajt okozott Temesváron. Kedd este egy tömbház lakói értesítették a katasztrófavédelmet, hogy szúrós szagot éreztek a lakásukban. A kivonuló tűzoltók aztán kiderítették: egy földszinti üzlethelyiségben a nap folyamán rovarirtást végeztek, és a jelek szerint ismét túltolták a vegyszerhasználatot. A hatóságok elővigyázatosságból 70 embert – köztük 12 gyereket – ideiglenesen kilakoltattak, a rokonokhoz vagy szállodába küldve őket. Az ügy miatt Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter vizsgálatot rendelt el. Mint ismert, nem ez az első, rosszul végződött rovarirtás Temesváron: 2019 novemberében egy anya és két gyermek halt meg, huszonketten pedig kórházba kerültek, miután a tömbházukban korábban kártevőirtást végeztek. Később az ország számos iskolájában lettek rosszul a gyermekek a kártevőirtás során túladagolt vegyszer miatt. (Főtér)