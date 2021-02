Az ítélet végleges, de a részletes indoklás még nem jelent meg, tudatja az RMDSZ Brassó megyei szervezete, amelynek bejegyzéséről a Maszol ad hírt. A pert a magyar szimbólumok ellen valóságos hadjáratot folytató Dan Tanasă által vezetett Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) kezdeményezte 2019 elején, és alapfokon meg is nyerte, ám Brassó Megye Tanácsa fellebbezett, és a fővárosi ítélőtábla kimondta, hogy maradhat a magyar felirat. A Brassó megyei önkormányzatot Ambrus Izabella, az RMDSZ volt parlamenti képviselője ügyvédként képviselte a perben; mivel korábban megyeitanács-elnök is volt, az RMDSZ őt jelöli a Brassó megyei alprefektusi tisztségre is. Az érdekvédelmi szövetség köszönetet mondott a kolozsvári Advocacy Group for Freedom of Identity Egyesületnek, amely a brassóiak oldalán avatkozott be a perbe.