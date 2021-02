Kivívta a zsűri elismerését Konnát Barbara

A 13 éves lány három éve táncol, tehetségét Molnár Enikő táncoktató és koreográfus fedezte fel, amikor meghívták tanítani Barbara osztályába, a Váradi József Általános Iskolába. Már az első két alkalommal feltűnt neki, hogy a kislány kiválóan mozog – oktatója szerint veleszületett tehetsége van –, ezért kapcsolatba lépett szüleivel és ajánlotta, felveszi Barbarát versenycsoportjába, amennyiben ezt ő is szeretné. Molnár Enikő szerint a versenytánc sok energiát, időt és pénzt emészt fel, ám meggyőződése volt, hogy Barbara tehetségét nem szabad veszni hagyni. Családi egyeztetés után Barbara vállalta a kihívást, elsőként egy tánctáborban vett részt, ahol jó eredményeket ért el és sikerült beilleszkednie is, majd a sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza és a Love to Dance Egyesület moderntánc-körének versenycsapatába került, azóta is velük tanul és táncol.

A televíziós tehetségkutatón egy meghívás nyomán mutatkozhatott be a sepsiszentgyörgyi diáklány, jól szerepelt a brassói előválogatáson, innen jutott be a fővárosi televíziós megmérettetés első fordulójába. Produkcióját a zsűri tagjai egy-egy igennel díjazták, így a verseny következő szakaszában is bizonyíthatja majd tudását.

Barbara mosolyogva ismerte el, bizony izgult a bemutató alatt, de állítja, nagyon szeret táncolni, „olyankor önmagam lehetek, kiélhetem a haragomat, a boldogságomat” – fogalmazott. Úgy érzi, a táncért nem kellett semmiről lemondania, „rajzolni emellett is tudok” – tette hozzá. Fontosnak tartja, hogy jó és összetartó közösség tagja, akikkel sokat utaznak, oktatója szerint „olyanok vagyunk, mint egy nagy család”. Mivel az előző időszakban több produkcióban is szerepelt, Barbara az iskola mellett gyakran naponta járt edzésekre, s emellett táborokban is gyarapította tudását. A felkészítők folytatódnak, a járványügyi előírásoknak megfelelően kisebb létszámú csoportokban.

A Tanulók Házának egyik legnépszerűbb szakköre a modern tánc. Kérdésemre, hogy mi a titka, Molnár Enikő mosolyogva válaszolja: szereti a gyermekeket és szereti azt, amit csinál. Kilenc éve tanít, évente háromszáz gyermekkel foglalkozott a Tanulók Házánál, emellett pedig iskolákban is vállalt táncoktatást.