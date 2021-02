Elhangzott az online követhető tanácsülésen, majd az élőben megszervezett, Tamás Sándor tanácselnök által tartott megyeinfón is, hogy az önkormányzat tisztségviselői a decentralizáció hívei, másrészt bebizonyították már, hogy jobb gazdái a közvagyonnak, mint a távoli Bukarest. Most, hogy az új kormány programjában tételesen is szerepel az intézményi decentralizáció, az ifjúsági és sportminisztérium is meghirdette egyes ingatlanjainak a megyei, illetve helyi önkormányzatoknak való átadását, a háromszéki megyeháza ismét megfogalmazta igényét.

Tamás Sándor elmondta, egyedüli eset az országban, hogy a megyei önkormányzat székhelye nincs megyei tulajdonban. Hozzátette, van rá elképzelése, hogy eddig miért nem engedélyezték, de nem kívánt a témába belebonyolódni. A megyei önkormányzat megtűrt intézmény a saját székhelyén, tatarozásához engedély kellett a prefektúrától meg a közigazgatási minisztériumtól, hisz az épület jelenleg is a román állam tulajdonában, a prefektúra vagyonkezelésében van. Most ismét kérik, hogy az ingatlan kerüljön a megye közvagyonába, az önkormányzat kezelésébe. Ezt egyöntetűen megszavazták, szintúgy, mint a többi előterjesztett határozattervezet.

A Háromszéken levő öt ifjúsági táborból tíz évvel ezelőtt sikerült átvenni négyet, most ismét kérik az ötödiket is. A korábban átvettek közül egyet átadtak a nagybaconi, egyet a szitabodzai önkormányzatnak, a zabolai Csipkésben levőt működtetik, a kommandóit korszerű követelményeknek megfelelően teljesen újjáépítették. Most a sepsibesenyői tábort kérik az ifjúsági és sportminisztériumtól – ecsetelte az elnök.

Kérik továbbá azt a Bod Péter Megyei Könyvtár mögötti két lépcsőházas tömbházat, amelynek első emelete megyei tulajdonban van, kivéve két vécéfülkét. Az illemhelyeket az állam telekkönyveztette, egyiket a metrológia, másikat a fogyasztóvédelmi hivatal vagyonkezelésébe adta. Nos, az épület több részét is kérik, így a bejárati részt és a lépcsőházat is, hisz azok is központi tulajdonban vannak, az állam meg nem törődik velük, állapotuk igen lerobbant. A megyeháza fel szeretné újítani az ott székelő művelődési és műemlékvédelmi igazgatóság irodáit, egyúttal az épületet is rendbe tenni, de más tulajdonába nem fektethetnek be.

A Vadas-tetőn levő volt utászházat megyei magánvagyonból megyei közvagyonba helyezték át, mivel szándékukban áll átadni Sepsikőröspatak község közvagyonába, a helyi önkormányzatnak tervei vannak az ingatlannal.

A megye ugyanakkor időlegesen átengedett két területet az Országos Beruházási Társaságnak. Egyik a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház telkén belül található, azt tüdőkórház építésére engedték át a munkálatok idejére. A másik egy megyei útszakasz Kilyén és Uzon között. Ott halad majd át Sepsiszentgyörgy épülő terelőútja, s körforgalmat alakítanak ki.