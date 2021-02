Baász elmúlt 80

Előző írásunk

Benedek-Huszár János, Barót polgármestere a tegnap délután tartott tanácsülés végén derűlátó véleményt fogalmazott meg a városi kórház akkreditációjának megszerzését illetően. Mint mondotta, nemcsak a helyi, hanem a megyei tanács is kész komolyabb összeggel támogatni az ügyet, a környékbeli önkormányzati vezetők is úgy nyilatkoztak, hogy nemcsak a fenntartási költségek terheit vállalják át, hanem azon felül is, sőt, külföldi segítség is érkezik a napokban.