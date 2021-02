Előző írásunk

Három hét múlva, március 18-án nyitja meg kapuit Sepsiszentgyörgyön az Oltmező utcában a Kaufland szomszédságában a Sepsi Value Centre nevet viselő bevásárlóközpont. A 16 ezer négyzetméter kereskedelmi felületet biztosító mallban több nemzetközi, valamint országos méretű viszonteladó kínálja majd termékeit, illetve pár helyi vállalkozás is jelen lesz. Értesüléseink szerint a befektetői csoport által létrehozott bevásárlóközponttal egy időben nyitja meg szintén a kereskedelmi központ területén található barkácsüzletét a Dedeman áruházlánc is. Korábbi nyilatkozatok, valamint lapunk értesülései alapján a központ szomszédságában tervezett körforgalom a nyitás napján már használható lesz.