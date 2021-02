Márciusban próbanépszámlálás

A romániai népszámlálások történetében első alkalommal alkalmazzák az önkitöltés módszerét. Az INS szerint a számítógépen, okostelefonon vagy táblagépen is használható módszer előnyei közé tartozik, hogy csökkenti a fertőzésveszélyt a koronavírus-járvány közepette, mindenki maga gondoskodhat az összeírt adatok hitelességéről, az adatrögzítésre pedig mindenki a számára alkalmas időpontban szakíthat időt. Azokat, akik az önkitöltést nem tudják elvégezni, március 22–31. között személyesen is felkeresik a számlálóbiztosok. A próbacenzussal az adatok begyűjtését, tárolását és feldolgozását tesztelik. Az INS közleménye leszögezi, hogy a népszámlálási műveletek során betartják az adatvédelemre vonatkozó törvényes előírásokat és uniós irányelveket, azt ígéri: a statisztikai célból begyűjtött, a feldolgozás során névtelenné tett személyes adatok nem fognak kiszivárogni vagy nyilvánosságra kerülni. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra is, hogy a népszámlálás során az adatszolgáltatás megtagadása kihágásnak minősül, ami 1000-től 5000 lejig terjedő bírsággal sújtható.

Az RMDSZ javaslatai alapján a tavaly ősszel véglegesített népszámlálási törvénybe bekerült, hogy az útmutatókat és kérdőíveket a kisebbségek nyelvén is elérhetővé teszik. A törvénymódosítás előkészítését külső szakemberként segítő Barna Gergő szociológus erről úgy nyilatkozott a Krónikának: remélhetőleg többen és könnyebben fogják etnikai hovatartozásukat vállalni, ha anyanyelvükön találkozhatnak a feltett kérdésekkel, és az internetes felületen maguk gondoskodhatnak arról, hogy az űrlap etnokulturális részét is kitöltsék. Ez azért fontos, mert Romániában a népszámláláson megállapított lakosságaránytól függ, hogy egy adott településen joga van-e valamely nemzeti kisebbségnek az anyanyelvű tájékoztatásra, feliratozásra, hivatali ügyintézésre. A jelenlegi küszöb húsz százalék.

Az INS honlapján egyelőre csak román és angol nyelven lehet elérni a próbacenzus regisztrációs oldalát.