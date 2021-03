Akárcsak ősszel, vasárnap is az ötszörös bajnok Sepsi-SIC sikerét hozta a női kosárlabda Nemzeti Liga háromszéki rangadója, miután Zoran Mikes tanítványai magabiztos játékkal 88–47 arányban nyertek a Kézdivásárhelyi SE csapata ellen a pontvadászat visszavágó-sorozatának brassói buboréktornáján. A zöld-fehérek emellett a házigazdákat és a Târgoviștét is legyőzték a Cenk alatti városban. A kék-fehérek kikaptak az Olimpiától, viszont megverték a Cătălin Tănase edzette Dâmbovița megyeieket.

Többhetes szünet után a 12., a 13. és a 14. forduló mérkőzéseivel folytatódott a női kosárlabda Nemzeti Liga. A megszokottól eltérően ezúttal Háromszék nem adott otthont tornának, hanem csapataink – a Sepsi-SIC és a Kézdivásárhelyi SE – brassói buborékban játszották le a házigazda Olimpia, a Târgoviște és az egymás elleni meccsüket.

Egy sima, egy nádli

Háromszéki szempontból pénteken a Brassói Olimpia–Kézdivásárhelyi SE találkozóval indult a szomszédos városbéli buboréktorna. A párharc első negyedében felváltva vezettek a csapatok, ám a 8. percben Biljana Pesovic triplájával a házigazdák végleg átvették a vezetést. Dan Calacea tanítványai 24–16-ra nyerték az első negyedet, majd 25–18-ra a másodikat, és 49–34-es brassói vezetésnél vonultak szünetre az együttesek. A térfélcsere után kiegyenlítődött a küzdelem, de a céhes városbéli lányok nem tudtak közelebb kerülni vendéglátóikhoz (65–46). Az utolsó játékrészben a mieink játszottak jobban, meg is nyerték a záró szakaszt, ám ez csak arra volt elég, hogy mérsékelni tudják a vereség mértékét (81–64). A KSE-től Taneira Wilson és Chelsea Mitchell egyaránt 12 ponttal zárt, Lénárt Paula pedig 13 lepattanót jegyzett. A pontszerzők: Crăciun 7, Corda 14/6, Pesovic 25/9, Nan 12/9, Al Ash Hab 5, Frincu 2, McDonald 6, Dickey 8, David 2, illetve Thomas 10/3, Debreczi 5/3, Czimbalmos 2, Wilson 12, Kozman 5/3, Domokos 4, Biszak 7, Mitchell 12/6, Lénárt P. 7.

Szombaton következett a Târgoviște elleni mérkőzés, amit a tizenkétszeres dâmbovițai bajnokcsapat kezdett jobban (16–26), ám a második negyedre magára talált a KSE, amely a szünetre felzárkózott mindössze egy pontra (38–39). A nagyszünet után hol az egyik, hol a másik csapat vezetett, 30 percnyi játék után azonban a kék-fehérek 5 ponttal vezettek (55–50). Az utolsó játékrész kiélezett csatát hozott, sőt a 34. percben 60–60 egyenlő volt az állás. Innen összeszedettebben kosárlabdáztak a céhes városiak, akik jobban hajrázva négypontos különbséggel diadalmaskodtak (71–67). A kézdivásárhelyiektől ezúttal Chelsea Mitchell dupla duplát ért el, 15 leszedett labdával és 23 ponttal vette ki részét alakulata sikeréből. A pontszerzők: Thomas 6, Debreczi 7/3, Wilson 15/3, Kozman 8/6, Domokos 2, Biszak 2, Mitchell 23/12, Lénárt P. 8, illetve Petrof 4, Chivu 9, Toma 8, Irimia 17/6, Ghiță 12, Stoenescu 14/12, Tănase 3/3.

Papírformasikerek

A Sepsi-SIC pénteken a Târgoviște ellen kezdett. A párharc első hét perce kiegyenlített küzdelmet hozott, s miután Annemarie Gödri-Părău duplájával a zöld-fehérek átvették a vezetést (11–13), megdőlt a pálya, és innen már csak egy csapat volt a parketten. A vége 38–89 lett a sepsiszentgyörgyi lányok javára, akik harmincnégy meccs alatt huszonötödször győzték le egykori nagy riválisukat. A SIC és a mezőny legeredményesebb játékosa a 24 pontot szerző Rebekah Gardner volt. A pontszerzők: Badi 1, Croitoru 4, Petrof 2, Chivu 5, Toma 1, Dumitru 3/3, Kleeman 2, Irimia 10, Ghiță 4, Stoenescu 3/3, Tănase 3/3, illetve Ghizilă 14/12, Pavlopoulou 11, Orbán 8, Cătinean 2, Kelemen 4/3, Mandache 5, Gördi-Părău 9/3, Tobin 12, Gardner 24/12.

Szombaton pályaválasztóként a Sepsi-SIC jól kapta el a rajtot a Brassói Olimpiával szemben, s Zoran Mikes tanítványai már az első negyedben megalapozták idénybeli tizenharmadik bajnoki győzelmüket (25–12). A második játékrész szorosabb viadalt hozott (50–34), ám a térfélcserét követően ritmust váltottak a mieink, és játszi könnyedséggel nyerték meg a mérkőzést (96–58). A mérkőzés legeredményesebbje Andra Mandache volt 23 ponttal, mellette pedig Rebecca Tobin dupla duplát –10 lepattanó, 22 pont – ért el. A pontszerzők: Ghizilă 5/3, Pavlopoulou 10/6, Cătinean 5, Kelemen 2, Mandache 23/12, Gödri-Părău 14/3, Tobin 22, Gardner 15, illetve Crăciun 4, Corda 10/6, Pesovic 2, Nan 3, Radin 2, Al Ash Hab 2, Frincu 6/3 McDonald 14/6, Dickey 13, David 2.

Szentgyörgyi győzelem

A brassói buboréktornát a Kézdivásárhelyi SE és a Sepsi-SIC közti háromszéki rangadó zárta, amely a kiegyensúlyozottság jegyében indult. Annak ellenére, hogy a zöld-fehérek irányították a küzdelmet, nem tudtak komolyabb előnyre szert tenni, és 13–18-as eredménnyel ért véget az első negyed. A folytatásban hengereltek a szentgyörgyiek, akik húszpontos előnnyel vonultak az öltözőbe (21–41). A nagyszünet után is a Mikes-lányok voltak a jobbak, még úgy is, hogy visszavettek a tempóból (35–61). Az utolsó negyedre elfáradtak a céhes városiak, emiatt még jobban érvényesült a két csapat közti játékerő-különbség, a találkozó pedig a SIC fölényes sikerét hozta (47–88). A pályaválasztó felső-háromszékiektől Chelsea Mitchell 18 ponttal és 13 lepattanóval fejezte be a derbit, a megyeszékhelyiektől Orbán Nikolett és Rebekah Gardner 13–13 egységgel szórt. A pontszerzők: Thomas 4/3, Wilson 7/3, Biszak 5, Mitche 18, Lénárt A. 4, Czimbalmos 2, Kozman 3/3, Donokos 4, illetve Ghizilă 12/12, Orbán 13, Gördi-Părău 6, Tobin 8, Gardner 13, Pavlopoulou 12/3, Kelemen 6/6, Mandache 7, Cătinean 11/3.