2020. február 26-án regisztrálták az első koronavírus-fertőzést Romániában egy huszonéves Gorj megyei férfinál, aki egy igazoltan fertőzött olasz állampolgárral állt üzleti kapcsolatban (és aki néhány hónap után másodszor is megfertőződött). Egy évvel és két nappal az első eset után a nyilvántartásba vett fertőzések száma meghaladja a 800 ezret (ám ez az orvosok szerint csak a jéghegy csúcsa, valójában többen estek át rajta), és 20 ezernél több halálos áldozata van a járványnak (de ezek csak a COVID-19 betegséggel diagnosztizált személyek, mert az előző évhez képest 40 ezernél több elhalálozás történt az országban). Eddig a legnehezebb időszak 2020 novembere volt, amikor tízezernél több új fertőzést, 200-nál több áldozatot jelentettek naponta, és a kórházak mind megteltek. Most az orvosok a járvány harmadik hullámára készülnek, amely már érződik is a napi esetszámok növekedésén. 2021. február 26-tól egyébként ismét beszámítják a gócpontokat a fertőzöttségi mutatókba, a nemzetközi szabványoknak megfelelően.