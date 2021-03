A kezdeményezés aláírásgyűjtési kampánya múlt hétfőn (február 22-én) indult újra, miután az Európai Bizottság a koronavírus-járvány miatt ismét (harmadszor is) meghosszabbította az aláírásgyűjtési határidőt. Az első határidő 2020. május 7-e volt, a legutóbbi 2021. február 7-e, amikorra kilenc európai uniós tagállamban sikerült elérni a lakosságarányos küszöböt. Az egymillió aláírás már korábban megvolt, de a polgári kezdeményezéseknek legalább hét uniós tagállamban kell elegendő támogatójuk legyen ahhoz, hogy az EB foglalkozzon a kérdéssel. S bár ez a feltétel teljesült, az uniós szerv azóta még egy hosszabbításról döntött, így 2021. május 7-ig lehet még gyűjteni a kézjegyeket. Ezt meg is fogják tenni, különösen ott – például Litvániában és Svédországban –, ahol éppen csak elegendő aláírás van, mert a hitelesítés során visszaeshetnek a küszöb alá a minimális támogatóval rendelkező országok. Emellett más országokban is gyűjtenek még: Izsák Balázs néhány napja a Transindexnek azt nyilatkozta, hogy küszöb nélkül is fontosnak tartja a flamandok, a szárdok, a bretonok és a korzikaiak megnyerését az ügynek. Szombati közlemé­nyében az SZNT elnöke arra buzdít minden magyart, hogy írja alá a kezdeményezést, ha még nem tette meg.