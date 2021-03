Az eredeti elképzeléshez képest végül több szakbizottsági módosítással elfogadott program célja, hogy csökkenjen a megyeszékhelyen a tíz évnél idősebb, fokozottan környezetszennyező gépkocsik száma, illetve amennyire lehetséges, fiatalodjék az autópark. Az önkormányzat ugyanakkor azt reméli, hogy a program révén érdemben hozzájárulnak a levegőminőség javulásához, a városi zöldövezetek megóvásához. A tíz évnél régebbi járművek felvásárlása adott feltételekhez kötött, egyrészt csak személygépkocsik jönnek szóba, amelyek legkevesebb tíz éve forgalomba vannak iratva Sepsiszentgyörgyön. Egy másik feltétel eredetileg az volt, hogy az érdekelteknek legkevesebb tíz éve a tulajdonát kell képezze, ezt végül a szakbizottsági vitán lecsökkentették három évre.

A csütörtöki ülésen elhangzott egy olyan javaslat is, hogy korlátozzák az egy tulajdonos által leadható gépkocsik számát, elkerülve ezzel, hogy egyesek ügyeskedésre használják fel a programot, de végül ezt a felvetést a testület tagjai elsöprő többséggel elvetették, mivel a hároméves szabály ennek elejét tudja venni. Antal Árpád polgármester ennek kapcsán megjegyezte: a cél az, hogy minél több régi járműtől megszabaduljanak, így amennyiben több gépkocsit adnak le, mint amire az előirányzott büdzsé lehetőséget ad, akkor a maga részéről hajlandó akár megháromszorozni is az elkülönített összeget. A polgármester szerint a kezdeményezéssel azoknak a természetes és jogi személyeknek kíván segíteni az önkormányzat, akik megszabadulnának régi, nem használt gépjárműveiktől, de nem akarnak vagy nincs lehetőségük arra, hogy újat vásároljanak, így az országos roncsautó-programban sem fognak részt venni. A feltételek között – a már említettek mellett – az is szerepel, hogy a tulajdonosoknak sepsiszentgyörgyi lakóhellyel kell rendelkezniük, ne legyen tartozásuk az önkormányzattal szemben, illetve vállalják, hogy a következő 3 évben nem vásárol 5 évnél régebbi autót, ellenkező esetben vissza kell térítenie a program keretében kapott háromezer lejes összeget. Szintén feltétel – amint az országos program esetében –, hogy a leadott személygépkocsinak tartalmaznia kell az alapvető alkatrészeket: motor, kapcsolószekrény, karosszéria, fényszórók, jelzőrendszer stb.

A csütörtöki egyhangúlag meghozott döntés értelmében a program április 1-jétől indul – a költségvetés elfogadását követően –, a járművek leadása folyamatos lesz. Idén egymillió lejt különítettek el erre a célra, ami 333 gépkocsi felvásárlását teszi lehetővé. Eredetileg csak 300 ezer lejt irányoztak elő. Mint ismert a megyeszékhelyen több mint 22 ezer forgalomba íratott járművet tartanak nyilván, ezek több mint fele tíz évnél idősebb.