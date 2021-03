Egy magángyűjtemény szerencsés sorsa

Előző írásunk

Szigorítás ide, szigorítás oda, a bölöni nappali farsangot idén is megtartották. Igaz, ehhez a szokást némileg módosítani kellett: nemcsak a felvonulók voltak maszkosak, hanem minden résztvevő, illő volt az egymástól való távolságtartás is, no, meg a kínálmáció is tiltott volt. Ami viszont változatlan maradt: a legalább ötszáz résztvevő jókedvűen űzte el a telet.