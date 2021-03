Első alkalommal látta ennyire felháborodottnak Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, mivel romániai viszonylatban is szinte példátlan módon, harmadik nekifutásra is visszautasították a szabadlábra helyezési kérelmüket, annak ellenére, hogy minden feltételt teljesítettek – számolt be tegnap Sepsiszentgyörgyön Kulcsár-Terza József. Az RMDSZ parlamenti képviselője, az EMSZ politikusa múlt pénteken látogatta meg a feketehalmi börtönben terrorizmusért öt év zárkára ítélt kézdivásárhelyi fiatalembereket, annak apropóján, hogy a törvényszék szintén a múlt héten elutasította Beke István újabb folyamodványát.

A képviselő szerint bár összességében jó állapotban vannak, mindkettejüket nagyon zavarja, hogy kérelmeiket már harmadik rendben utasítják el, igazságtalannak tarják a döntést. Kulcsár-Terza József szerint is elfogadhatatlan, hogy miközben elviekben mindketten szabadlábon kellene legyenek, a harmadik próbálkozásukat is visszautasította a törvényszék. Elmondása szerint a Beke István és Szőcs Zoltán felháborodásának fő oka – és ebben ő is teljességgel egyetért velük –, hogy volt cellatársaik, akiket súlyos bűncselekményekért (gyilkosságért, nemi erőszakért ítéltek el), legtöbb két folyamodvány után szabadon távozhattak, míg ők kénytelenek negyedik alkalommal is elindítani az eljárást, aminek sikerére semmilyen biztosíték nincs. A honatya ugyanakkor – a két fiatalemberhez hasonlóan – szintén elfogadhatatlannak tartja, hogy törvényszéki bírák a sorozatos elutasításon túl azt a feltételt is megismétlik, hogy az újabb határidőig, amikor az eljárás ismét elindítható (ez most május 25.), a viselkedésük legyen bizonyítottan kifogástalan. Kulcsár-Terza József a látogatás során, mint minden alkalommal, a fogház igazgatójával is találkozott, akinek kikérte a véleményét, mit jelenthet ebben az esetben a kifogástalan viselkedés. Az intézményvezető válasza alapján ez eddig többször is teljesült, ennek tudható be, hogy a börtönbizottság két rendben már javasolta a szabadlábra helyezésüket. A képviselő szerint a börtön igazgatója sem tudott érdembeli véleményt megfogalmazni a bírák döntéséről, ami nem véletlen, és „egy újabb bizonyítéka annak, amit mi már egy ideje mondunk, hogy a romániai igazságszolgáltatás az árnyékhatalmaknak van alárendelve, ezért döntenek másképp e két ember esetében”. Ez magyarázza azt is, miért érezte azt a látogatás során, hogy mindkét fiatalember tanácstalan, hogy még mit kellene tenniük, miközben a viselkedésük több mint példaértékű volt, és ezt a fogházi dokumentumok is bizonyítják.

A képviselő a Szőcs Zoltántól kapott levélből is idézett. A fiatalember példátlannak találja azt, hogy miután mind a börtönbizottság, mind első fokon a bíróság jóváhagyta a szabadlábra helyezésüket, a törvényszék úgy utasítja el, hogy harmadik alkalommal még azt a határidőt is meghosszabbítja, melynek leteltével újból kérelmet fogadhatnak el. A képviselő szerint az ilyen esetek, még a romániai jogrendben is „fehér hollónak” számítanak, a maga részéről már nem bízik az igazságszolgáltatásban. Május 25-én kezdődik az újabb hercehurca, és semmilyen biztosíték nincs, hogy az igazságszolgáltatás valóban igazságot is fog szolgáltatni – fogalmazott. A honatya szerint Szőcs Zoltán leveléből az is érződik, mindketten azzal számolnak, hogy kevesebb mint egy év van hátra a börtönből, és minden egyes perccel közelebb kerülnek a családjukhoz, nemzetükhöz, szülőföldjükhöz.