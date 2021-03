Előző írásunk

Első alkalommal látta ennyire felháborodottnak Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, mivel romániai viszonylatban is szinte példátlan módon, harmadik nekifutásra is visszautasították a szabadlábra helyezési kérelmüket, annak ellenére, hogy minden feltételt teljesítettek – számolt be tegnap Sepsiszentgyörgyön Kulcsár-Terza József. Az RMDSZ parlamenti képviselője, az EMSZ politikusa múlt pénteken látogatta meg a feketehalmi börtönben terrorizmusért öt év zárkára ítélt kézdivásárhelyi fiatalembereket, annak apropóján, hogy a törvényszék szintén a múlt héten elutasította Beke István újabb folyamodványát.