Az eltelt évszázadokban is a helyi erőforrások, nyersanyagok voltak azok, melyeknek hasznára-hozadékára számíthatott a fejlődni akaró település. Ezeknek feltárására és értékesítésére alapozhat ma is Sepsibükszád a jövőbeni gazdasági megerősödés útján. A sokhasznú terméskő minden változata, a föld-, a legelő- és az erdővagyon, a mélyben rejtőzködő sokféle ásványvíz, közte a langyos gyógyvíz vetheti meg alapjait az egyik legfontosabb gazdasági ágazatnak, a vendégforgalomnak. Sepsibükszádi látogatásunk során az is kiderült, hogy természeti értékein kívül pályázati forrásokra is támaszkodik a község fejlesztési terveinek megvalósításában, így idén a mellékutcákat akarják aszfaltozni, óvodát újítanának fel, az iskola épületét korszerűsítenék.