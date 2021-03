Mire számíthatnak a gazdák az idei költségvetés elfogadásától?

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium felelőssége az agrár­politikák kidolgozása, élet­beléptetése, a folyamat átláthatóságának biztosítása. A stratégiai prioritások közé sorolták az ország élelmiszer-biztonságát, az agrár-élelmiszeripari termékek versenyképességének növelését, a mezőgazdasági szektor kereskedelmi mérlegének egyensúlyozását. De szó van a tervezetben a piaci és raktárkapacitások növeléséről, talajfeljavítási lépésekről, a hegyvidéki övezet fejlesztéséről és védelméről is.

Az ország mezőgazdasági potenciáljának, az exportlehetőségek növelésének és kihasználásának érdekében a kormányprogram több intézkedést is megfogalmaz.

Továbbra is támogatják a mezőgazdasági termelést országos és európai uniós forrásokból. Fenntartják a piaci köztes, többlettermelő ágazatokat – biotermelés, hagyományos termékek. A gazdák ezután is megkapják a területalapú támogatásokat. Támogatásban részesülnek a termelői csoportok, az Országos Méhészeti Program is folytatódik, ugyanakkor tájékoztatási kampányt folytatnak a mezőgazdasági termékek népszerűsítése érdekében – beleértve a bort is.

A 2020–2023-as időszakra vonatkozó ágazati politikákat érintően a következőket so­rolják:

– különleges program az öntözési infrastruktúra felújítására és fejlesztésére

– a biogazdálkodás és hagyományos termékek előállításának bátorítása

– a mezőgazdasági fekete­gazdaság visszaszorítása közép- és hosszú távon az áfa csökkenése révén

– a mezőgazdasági és vidékfejlesztési kutatás finanszírozása, melynek célja az agrárkörnyezeti és klímaspecifikus követelmények biztosítása

– az országos jégeső-megelőző és csapadékmennyiség-növelési rendszer bővítése

– a sertés- és szárnyastenyésztő ágazatban a szaporulat-előállítást segítő programok

– a területek hosszú távú kezelése, illetve az Állami Birtokok Ügynöksége szerepének megerősítése

– a báznai és mangalica sertésfajták fajtamegőrzési programja.

A Közösségi Agrárpolitika részeként a gazdák az alábbi jövedelemkiegészítő fizetésekre számíthatnak:

– egységes területalapú kifizetés (SAPS)

– az átmeneti időszak országos kifizetései a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatban

– kifizetések a környezetet és klímát védő jó mezőgazdasági gyakorlatokra

– visszaosztott (redisztributív) kifizetés a területalapú támogatás mellett, a kérvényezett támogatás bármekkora lehet, de legtöbb 30 hektárig

– fiatal gazdák megtelepedésének támogatása

– támogatás azokban az ágazatokban, amelyek nagy gazdasági jelentőséggel bírnak vagy nehézségben vannak

– kisgazdaságok támogatása, melynek értéke legtöbb 1250 euró lehet.

A 2015–2020-as időszakban országunk mezőgazdasági és vidékfejlesztésre 10 853 millió eurónyi támogatást kapott. Tavaly 1903 millió euró volt ez az összeg. Egy évvel korábban ugyanennyi volt a támogatás a 2015-ös 1600 millió eurós finanszírozáshoz képest.