Agrárkönyvtár létesül

Agrárkönyvtárat alapít a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete (SZGE). A téka Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 17. szám alatt, a kereskedelmi kamara földszintjén kap helyet, itt rendezték be az SZGE falugazdászainak irodáját is. A polcokra agrárszakkönyvek, folyóiratok, más szakkiadványok kerülnek, a mezőgazdaság minden ágazatából és erdészeti témával is.