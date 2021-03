Adrian Oros agrárminiszter nemrég az Agro TV meghívottja volt, ahol a 2021 és 2022 közötti átmeneti időszak pályázataira vonatkozó újdonságokkal közölt a pályázni szándékozókkal. A miniszter ez alkalommal csak két, Háromszéken is nagyon kedvelt intézkedésről beszélt, de amint azelőtt már többször is megerősítette, lesz ezeken kívül pályázati kiírás a 4.2-es (termékfeldolgozás támogatása), a 6.3-as (kisgazdaságok támogatása), a 6.2-es és 6.4-es (a vidéki szolgáltatások létrehozásának, illetve fejlesztésének támogatása), a 16.4-es (piaci szereplők partnerségi kapcsolatainak és a helyi piacok kialakításának támogatása) és a 17.1-es (támogatás a növényi kultúrák és állatok biztosítására kifizetett összeg részleges megtérítése) intézkedéseknél is.

A miniszter szerint eldőlt, hogy mekkora összeget különítenek el pályázati kiírásra a gazdaságok korszerűsítésénél, a 4.1-es intézkedésnél. A pályázható összeg számottevő, összesen 760 millió euróra lehet pályázni az átmeneti két év alatt. Ez nagy összeg, hiszen az előző hétéves vidékfejlesztési tervben a gazdaságok korszerűsítésénél összesen 874 millió volt pályázható. A miniszter nyilatkozata alapján most változás is lesz, hat alösszetevővel és külön pályázható pénzkerettel indul majd a pályáztatás május-június körül. Ezek a támogatások a következő területeken lesznek elérhetőek: egyszerű mezőgazdasági gép és öntözőberendezés vásárlása, termék kondicionálása, eladásra való előkészítése és feldolgozása a gazdaság szintjén, gépvásárlás a fiatal gazdáknál, beruházások az állattenyésztő gazdaságokban a termelésbe, feldolgozásba és a termékek marketingjébe, beruházások a zöldségtermesztő gazdaságokba, beleértve az üvegházak építését és a burgonyatermesztési beruházásokat és beruházások a zöldségek előkészítése, feldolgozása és marketingje terén (beleértve a burgonyát is).

A miniszter nyilatkozata szerint az elnyerhető támogatás értéke is változik, az egyszerű gépvásárlás esetében a maximálisan igényelhető támogatás 350 ezer euró (a régi vidékfejlesztési tervben 500 ezer euró volt), a legmagasabb támogatást pedig a farmszintű feldolgozást célzó állattenyésztő és zöldségtermesztő gazdaságok kaphatják, ezek esetében a támogatás maximális értéke 1,5 millió euró lehet. A pályázatok elbírálásánál előnyt fognak élvezni a régebbi, de eddig a vidékfejlesztési alapból fizetett korszerűsítésre, beruházásokra még nem pályázó gazdaságok. A miniszter nem említette ennek módját, de valószínűleg pluszpont fog járni ezen gazdaságoknak. A támogatás intenzitásán is változtatni fognak, a jogi személyek esetében a támogatás intenzitása maximális 70 százalékos lehet, vagyis a pályázó részéről 30 százalékos önrész szükséges. A pályázó szövetkezetek viszont 90 százalékos intenzitású támogatást kaphatnak, ebben az esetben a beruházás értékének 10 százalékát állják majd a szövetkezet tagjai.

A fiatal gazdák megtelepedési támogatásánál (6.1-es intézkedés) a pályázható összeg a következő két évben 100 millió euró lesz. Itt is fognak változni a pályázati feltételek, nagyobb pontszám jár azon pályázatoknak, amelyek az üzleti tervükbe környezetvédelmi aktivitást is belefoglalnak, pl. trágyatárolót építenek. Pluszpont jár majd azon pályázóknak is, akik feldolgozásra szánt épületeket építenek vagy újítanak fel, vagy akik mezőgazdasági gépeket vásárolnak a gazdasági hatékonyság növelése céljából. Ugyancsak pont jár majd azon pályázóknak, akik valamely szövetkezet tagjai, ezáltal ösztönöznék a szövetkezetekbe való beiratkozást. A támogatás általános értéke 50 ezer euró lesz, de felmehet 60, illetve 70 ezer euróig abban az esetben, ha a pályázat útján a fiatal pályázók termék-előkészítést (kondi­cionálást) vagy -feldolgozást valósítanak meg.

A pályázati eligazító füzetekben használt termékkondicionálás kifijezés az alábbi tevékenységeket fedi: előválogatás, méret szerinti válogatás, levelek vagy gyökér levágása, mosás, szárítás, takarítás, viaszozás, fényesítés, kötés (pl. zöldhagyma esetében), csomagolás, tárolás klimatizált helységben, hűtés stb. Ezen tevékenységek a mezőgazdasági termékek előkészítését szolgálják az eladásra szánt friss termék vagy a feldolgozók felé szánt termék esetében. Azonos, emelt támogatás jár akkor is, ha a pályázó ökogazdálkodást folytat. A 60 ezer euró abban az esetben jár, ha a gazdaság SO-értéke, nagysága 12 000 és 30 000 euró között van, a 70 000 euró pedig a 30 000 és 50 000 SO-euró nagyságú gazdaságok pályázataira kapható.