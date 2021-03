A portálnak Iulian Bulai USR-s képviselő részletezte, minden hónap végén a törvényhozók 10 500 lejt (kb. 2000 eurót) kapnak fizetésként. Akik az Állandó Bizottság tagjai vagy bizonyos parlamenti bizottságokat vezetnek, az alapösszegen felül további 1000 lej juttatásban részesülnek. Az alapbérhez hozzáadódik a Bukarestben tartózkodás napidíja, 260 lej, albérletre 4400 lejt kapnak a honatyák, a havi utazási költség 1400 lej. A választókerületekben fenntartott irodák működtetésére előirányzott büdzsé 25 ezer lej, amelyből a kabinet összes költségét kifizetik: személyzetet, bérleti díjakat, együttműködési szerződéseket, fogyóeszközöket. A teljes havi összeg, amelyből egy honatya gazdálkodhat, 46 ezer lejt, mintegy 10 ezer eurót tesz ki. Olaszországban a parlamenti fizetések 14 600 és 8000 euró között mozognak, egy brit parlamenti képviselő havonta 6827 fontot (7920 eurót) keres, a német Bundestag képviselői havi adóköteles jövedelmét 10 083,47 euróban határozták meg. (Transindex)

KERESIK A MEGOLDÁST. Csíkszereda önkormányzata valószínűleg területet vásárol, hogy ott helyezzék el a részben leégett csíksomlyói romatelep Erőss Zsolt Arénában tartózkodó lakói számára a kormány által biztosított lakókonténereket. Ehhez azonban meg kell várni a költségvetés elfogadását. Sógor Enikő alpolgármester ismertette, a területvásárlás, esetleg -bérlés az egyetlen lehetőség arra, hogy a lakókonténereket elhelyezzék és közművesítést biztosítsanak – ez a középtávú megoldás a válsághelyzetre. Hosszú távú megoldást több civil szervezet, illetve amerikai alapítvány is ajánlott, amelyek jelezték a városnak, hogy amennyiben területet biztosítanak erre a célra, ők házakat építenének a romáknak – erről viszont még nincs megállapodás. Úgy véli, hosszú távon nem volna okos döntés a gettósítás, ezért szociális lakások építésével lehetne segíteni a károsultak helyzetén. Az Erőss Zsolt Arénában jelenleg 110 személy tartózkodik, ez 19 családot jelent. (Székelyhon)

NÉPSZERŰ AZ SZDP. Úgy tűnik, jót tesz a Szociáldemokrata Pártnak az ellenzéki szerep: a legújabb felmérés szerint a Marcel Ciolacu vezette párt a decemberi parlamenti választás után nemcsak megőrizte első helyét, de még növelni is tudta előnyét. A CURS közvélemény-kutató által készített felmérés szerint, ha most vasárnap lenne a választás, az SZDP a voksok 34 százalékát kapná. A kormány vezető erejét adó Nemzeti Liberális Párt ugyanúgy 25 százalékon áll, mint három hónapja, míg az USR-PLUS egy százalékot javított, most 16 százalékon áll. A szélsőséges Románok Egységéért Szövetség (AUR) szimpatizánsait a jelek szerint egyelőre nem ábrándították ki a párton belüli ellentétek és kizárások, támogatottsága ugyanúgy 9 százalékos. Az RMDSZ viszont most nem ugraná át az 5 százalékos parlamenti küszöböt: 4 százalékon áll. (Főtér)