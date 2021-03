Kifogásolt pénzosztás

Következő írásunk

Jóváhagyta a képviselőház állandó tanácsa az alsóház emberi jogi, vallásügyi és kisebbségi szakbizottságán belül létrehozandó albizottságokat, köztük a magyar közösség ügyeivel foglalkozót is – jelentette be tegnap Sepsiszentgyörgyön Kulcsár-Terza József. Az RMDSZ listáján parlamenti mandátumot nyert képviselő, az Erdélyi Magyar Szövetség politikusa az albizottság elnöki tisztségét is betölti az elkövetkezőkben.