Ismét van magyar albizottság

Jóváhagyta a képviselőház állandó tanácsa az alsóház emberi jogi, vallásügyi és kisebbségi szakbizottságán belül létrehozandó albizottságokat, köztük a magyar közösség ügyeivel foglalkozót is – jelentette be tegnap Sepsiszentgyörgyön Kulcsár-Terza József. Az RMDSZ listáján parlamenti mandátumot nyert képviselő, az Erdélyi Magyar Szövetség politikusa az albizottság elnöki tisztségét is betölti az elkövetkezőkben.

A magyar kisebbség ügyeivel foglalkozó testületben az RMDSZ részéről rajta kívül Gál Károly erdővidéki képviselő kapott helyet, illetve egy-egy honatya a Mentsétek meg Romániát Szövetség, valamint a Szociáldemokrata Párt részéről, no meg a roma közösség képviselője. Kulcsár-Terza József reméli, hogy az albizottságban az eljövendő négy évben is sikerül a magyar közösség szempontjából fontos ügyeket megjeleníteni, megvitatni. Erdélyben is sok magyarellenes megnyilvánulásra van példa, ezért nagyon fontos, hogy ez az albizottság érdemben működjék, és akár olyan kérdések is napirendre kerüljenek, mint a Beke–Szőcs-ügy, az úzvölgyi történések vagy éppen a székely szimbólumok használata, melyeket az előző mandátum során is tárgyaltak. A „magyar” albizottságon kívül még három jön létre: a roma kisebbség ügyeiért, a börtönviszonyokért, valamint a civil társadalommal való kapcsolattártásért felelős – tájékoztatott a képviselő. (ndi)