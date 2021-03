Ez sárgolyónk szemszögéből nem is volt rossz, csak azoknak, akik elkapták, mert míg 2019-ben már július 29-én elhasználtuk a Föld egy év alatt megújuló erőforrásait, addig a tavaly nyertünk három hetet a COVID-19-nek köszönhetően. Ha ez így megy tovább, és újabbnál újabb gyilkos vírusfajok tűnnek fel, lehet, hogy idővel eljutunk oda, hogy a népesség alaposan megfogyatkozik, és el sem tudja fogyasztani a Föld megújuló erőforrásait. Már Thomas Malthus (1766–1834) is megmondta, hogy a népességnövekedést féken kellene tartani. Ő azt állította: arról, hogy ez a tendencia ne váljon végzetessé, maga a természet gondoskodik a háborúk, betegségek és a bűn segítségével. Nem is kell háborúzni már, hiszen az Egyesült Államokban február végéig a koronavírus halálos áldozatainak száma meghaladta a félmilliót, és így több amerikai halt meg, mint az első, a második világháborúban és a vietnami háborúban. A világon spanyolnáthában 1918-ban többen hunytak el, mit az első világháborúban. Az is igaz, hogy ha akárki bármilyen súlyos betegségben szenved és elkapja a vírust, melynek következtében meghal, azt a vírusra kenik. A járványhoz, akár a futballhoz és a mezőgazdasághoz, mindenki ért. Az Európai Unióban is van már vagy 500 millió vírusszakértő, köztük vírustagadók és oltásellenesek is.

A Föld az emberfojtogató vírusnak köszönhetően fellélegezhet, mert az emberek nem utaznak, és sokan karanténba vonultak. Nem szennyezi a levegőt annyi repülőgép, autó vagy más fosszilis energiahordozó-fogyasztó füstölő jármű. Állítólag még élelmiszert is kevesebbet fogyasztottunk, és mégis, érdekes módon, nőtt a vécépapír-eladás.

Senki nem mondja, de valószínű, a járvány elleni védekezés következményei miatt nem lehet hallani szezonális influenzajárványról sem. Ez a bizonyíték arra, hogy a védekezés hatékony. Az emberek nálunk nem mennek hatra-vakra kórházba, és nem műttetik magukat, ha kell, ha nem, mert attól tartanak, hogy ott elkapják a vírust, vagy esetleg meggyúlnak. Gondolom, hogy a képzelt betegek száma is csökken, mert attól félnek, hogy az általuk kitalált betegség mellé szereznek egy COVID-fertőzést, ami mégiscsak veszélyesebb, mint az ő fejükben megbújó kór. Készült egy közvélemény-kutatás is (az IRES által), és érdekes módon csak a megkérdezettek 48 százaléka mondta, hogy számukra negatív változásokat hozott a járvány, és 16 azt, hogy pozitív hatást tapasztalt. A negatívakat mindannyian érezzük, de lássuk néhány jó következményét is.

Hányszor hallottuk azt, hogy a gyermek nevelését a szülők teljesen az iskolára bízzák, és sokan egyáltalán nem foglalkoznak csemetéikkel. No, most már arra kényszerültek, hogy otthon maradjanak velük, és majd ha a gyermek elkanászosodik és rossz útra tér, akkor csakis magukra vethetnek. Vannak akik örvendenek, hogy több időt tölthetnek családjukkal. (Persze olyanok is, akik még ezt is hátránynak érzik). Divatba jött az otthondolgozás. Csak azt nem tudom, hogy aki munkahelyéről szeretett ellógni, az most mit tesz. Az is kiderült, hogy bizony az emberek önzőek, mert míg egyből öt a saját egészségét félti, addig tízből csak négy óvná hozzátartozóiét jobban, mint a járvány előtti időkben.

Az ipari termelés sajnos visszaesett, de szépen növekedett például a koporsógyártás és a harangozók jövedelme is. Persze voltak és vannak a járványnak kellemetlen velejárói is. Például nem lehet (vagy nem tanácsos) kezet fogni. A kézfogás annak bizonyításaként terjedt el, hogy: lám, én nem fegyverrel a kézben, hanem nyitott tenyérrel jövök. Most meg csak úgy összebokszolnak az emberek. Hátha fehér fegyvert szorongatnak markukban? Például egy bokszert. De ha nem vigyáz az ember, még ki is üthetik egy jól irányzott jobbegyenessel.

Mindenesetre, ha legyőzzük ezt a járványt, akkor annak tiszteletére emlékműveket kell emelni. Bukarestben a forradalom győzelmére emlékeztetőül készítettek egyet, ami egy átdöfött pityókára hajaz. Nálunk Szentgyörgyön is lehetne állítani még egyet azzal a címmel, hogy: Szent György legyőzi a vírust. Az úgy ábrázolná a lovagot amint meglovagol egy vírust, (nem libát mint a meglévőn) amit fecskendővel döf át, ami azt jelképezné, hogy a vírus megkapta a kegyelemdöfést egy védőoltással.