Tanácstagi felvetésnek eleget téve számolt be Benedek-Huszár János polgármester arról, hogy a megyei tanács mely pályázatain venne részt idén a város. A baróti elöljáró biztosította a képviselő-testületet, hogy igenis szándékában áll kihasználnia kiírások adta lehetőséget, de amíg nem készül el mindkét önkormányzat költségvetése, érdemben csak részleges választ tud adni.

Kotecz Attila RMDSZ-es tanácstag arra kérte a polgármestert, cselekedjen annak érdekében, hogy a megyei tanács által kiírt pályázatokból minél több jusson Barótnak is, mert a falvakon működő intézményeknek – példaként a felsőrákosi művelődési ház meszelését és tetőzetének átvizsgálását említette – szükségük lenne a beruházásokra.

Benedek-Huszár János válaszában elmondta: a pályázat dokumentációját már tanulmányozta, és amint a lehetőség adott lesz, kész élni vele. Egyelőre viszont csak az iskola utáni foglalkozás, az úgynevezett after school program iránti érdeklődést tudta felmérni. Sietni is kellett vele, mert a Diakónia Alapítvány jelezte, ha igény lenne rá, karöltve a Svájci Evangélikus Egyházak Segélyszervezetével kész a 2021–2022-es tanévben is hozzájárulni annak sikeréhez. Felmérésük azt mutatja, Bodosban tizenegyen, Bibarcfalván tizenöten, Miklósváron és Köpecen 14–14-en, Felsőrákoson pedig húszan vennének részt a programban. A szülők zöme kész vállalni a havi hetvenlejes költséghozzájárulást, egyedül Felsőrákoson mondták azt, nem tudják kifizetni. A helyi és a megyei tanács viszont csak az anyagköltségekhez tud hozzájárulni, az oktatók fizetéséhez nem, ezért vállalkozókat tervez megszólítani, hogy a nyolc és fél hónap költségeinek lefedéséhez szükséges közel kilencezer lejt előteremtse, és senki se maradjon a sokak számára oly fontos szolgáltatás nélkül.

A városháza kész a miklósvári orvosi rendelő modernizálására is pályázni. A helyszínen járva felmérték, szerkezeti gondok nincsenek, nem ázik sehol sem, ám át kell alakítani és fűtését meg kell oldani ahhoz, hogy a családorvos vállalja a rendszeres rendelést.