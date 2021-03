A februári soros tanácsülés napirendjén a taxik számának hárommal való növelését előirányzó határozattervezet is szerepelt. Ezt az ellenzékben lévő Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) négy önkormányzati képviselője, Balázs Attila, Ilyés Botond, Czipa Loránd és Szabó István terjesztette a testület elé, a taxizást szabályozó 2009/60-as helyi határozat módosítását kérve. Beadványukat 2020. december 22-én iktatták a városházán, de csak most került terítékre, előbb a gazdasági bizottság vitatta meg, mert csak így kerülhetett a helyi tanács plénuma elé. A négy EMSZ-es önkormányzati képviselő azt kérte, hogy a jelenlegi két taxiscégen kívül még egy harmadik is kapjon zöld fényt a meglévő tíz mellett még három taxi működtetésére.

Balázs Attila frakcióvezető már felvezetőjében borítékolta, hogy a határozattervezetet a többségben lévő RMDSZ-frakció elutasítja, arra is célozva, hogy a gazdasági bizottság tagjait befolyásolták, hogy ne támogassák az EMSZ-frakció által beterjesztett határozattervezetet. Az elmondottakra reagálva Szilveszter Szabolcs alpolgármester elmondta: nem befolyásolásról, hanem piackutatásról van szó, hiszen mielőtt döntenének valamiben, mindig kikérik más véleményét is. Szigethy Kálmán RMDSZ-es önkormányzati képviselő, a gazdasági bizottság álláspontját ismertette: a bizottság azért véleményezte negatívan az EMSZ-frakció kezdeményezését, mivel jelenleg a két taxis cég is nehéz helyzetben van, hiszen érvényes a 23 és 6 óra közötti kijárási tilalom, így a cégek utashiánnyal küszködnek, a céhes város jelenleg nem bír meg még több taxit, főleg, hogy más településekről is érkeznek ott bejegyzett taxik a városba utasszállító személygépkocsikkal. A döntés nem végleges, 2022-ben, amikor lejár a két taxis cég számára kibocsátott ötéves engedély, s vége lesz a világjárványnak is, újratárgyalják a kérést – összegezett Szigethy Kálmán. A határozattervezet elbukott, csupán négy támogató voksot kapott.