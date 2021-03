Felújítják a megyei utakat

Laikus számára természetesnek tűnhet, hogy a megyeháza saját cégével dolgoztat, de Romániában ez nem oly egyszerű. Korábban minden munkálatot közbeszerzési eljárással lehetett odaítélni, az új beruházásokat most is. Tamás Sándor tanácselnök elmondta, sok utánajárással sikerült elérniük, hogy legalább a karbantartási munkálatokat saját társaságukkal végeztessék, de az új beruházásokra még mindig versenytárgyaláson kell részt vennie saját cégüknek. Amióta lehetséges, négy éve a téli és nyári karbantartással is az Út- és Hídépítő Rt.-t bízzák meg. Ezáltal a háromszéki embereknek biztosítanak megélhetést, mondotta az elnök, hozzátéve, a cégnél általában 80–90-en, idényben 140–150-en dolgoznak.

Az elöljáró közölte, 253 km megyei besorolású útról kell gondoskodniuk. Idei tervük 150 ezer négyzetméter aszfalt leterítése, 25 ezer négyzetméternyi foltozás, 14 km fémkorlát felszerelése, 350 áteresz javítása, 100 aknafedőnek az út szintjére való emelése, 200 kilométeren útszéli kaszálás, sáncok karbantartása, továbbá 645 km útfestés, ebbe sok helyen három csík értendő, valamint nem korszerűsített úton, a Vadason át 20 kilométeres szakasz kavicsozása. Az országos költségvetésből kevés pénzt kapnak, de saját bevételből pótolják az útjavításra szánt összeget – tette hozzá az elnök.