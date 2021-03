Zárható biciklitárolók Sepsiszentgyörgyön

Órákon belül elkelt az a zárható biciklitároló, amelyet Sepsiszentgyörgy önkormányzata ajánlott fel a város tömbházlakóinak: mindjárt a meghirdetés napján négy olyan kérést nyújtottak be, amely teljesítette a városháza által megszabott feltételeket (helyszínt is javasoltak és a lakók többségének írásbeli beleegyezését is mellékelték).