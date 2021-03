Orbán Viktor levelét azzal kezdte, hogy az Európai Néppárt huzamosabb ideje vezetői és politikai válsággal küzd, hozzátéve, „mi azt javasoljuk, hogy térjünk vissza a martensi örökséghez”. Wilfried Martens (az Európai Néppárt volt elnöke) ugyanis sikerrel egyesítette a jobbközép és a jobboldal különböző gyökerű és földrajzi hátterű pártjait. Szövetséget kötött a hagyományos, kontinentális kereszténydemokraták és az északi konzervatívok között, „offenzív bővítési politikájával” bevonta a volt kommunista országok keresztény, jobboldali, nemzeti irányultságú pártjait az EPP-be.

A kormányfő megjegyezte: az elmúlt két évben ígéretek sora hangzott el a pártban arról, hogy a jövővel kapcsolatos elképzeléseikről mély, belső egyeztetést folytathatnak. Orbán Viktor emlékeztette Manfred Webert: tavaly december 6-án neki írt levelében javasolta, hogy az európai parlamenti képviselőcsoport szintjén alakítsanak ki új típusú együttműködést, hasonlót az EPP-ED modellhez. „Az ígéreteket nem tartották be, és a levelemre sem született válasz” – tette hozzá.

Ehelyett „a belső szabályok átírása került az asztalra rekordsebességgel és azzal a céllal, hogy megkönnyítsék képviselőink kizárását, vagy amennyiben ez a próbálkozás sem kapná meg a szükséges többségi támogatást, úgy megteremtenék a választott európai parlamenti képviselőink képviselőcsoportból történő kizárásának sebtében összetákolt és jogilag megkérdőjelezhető feltételeit”.

Orbán Viktor szerint az üzenet világos és érthető. „Ha a Fideszt nem látják szívesen, mi nem ragaszkodunk ahhoz, hogy a képviselőcsoport tagjai maradjunk” – jelentette ki.

A kormányfő a néppárt frakcióvezetőjének írt levelében a jelenlegi helyzettel kapcsolatban három aggasztó tényt is kiemelt. Elsőként arra hívta fel a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány több százezer európai ember életét követelte az elmúlt évben. A harmadik hullám éppen most érte el az országokat, „borzasztó emberveszteséget és példa nélküli gazdasági károkat okozva” – írta, kiemelve, hogy „minden egyes tagországban élet-halál harcot folytatunk, éjjel-nappal”. Ezekben az időkben együttműködésre, közös cselekvésre, toleranciára és türelemre van szükség – hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint nehéz megérteni és elfogadni, hogy Weberéknek az EPP-képviselőcsoport régóta létező szabályainak felülvizsgálata most a legsürgetőbb feladat.

Levele egy másik pontjában Orbán Viktor arról írt, hogy értelmezésük szerint a jogállamiság fogalmába nem fér bele a szabályok visszamenőleges hatályú megváltoztatása vagy szankciók kiszabása, ahogyan az új rendelkezésekben ez egyértelműen szerepel. A kormányfő szerint ezeket a módosításokat a Fidesz európai parlamenti képviselőinek megbüntetésére szabták. „Miután nem tudott kellő mennyiségű szavazatot gyűjteni, hogy megbüntessen minket, most megpróbálja megváltoztatni a szabályokat és egy folyamatban lévő eljárásra kiterjeszteni” – fűzte hozzá.

Harmadik pontban kiemelte: a Fidesz elnökeként kötelessége, hogy biztosítsa választóik teljes képviseletét. Ennélfogva nem fogadhatja el a Fidesz európai parlamenti képviselői feladatellátásához szükséges jogainak korlátozását. „Ez mélységesen antidemokratikus lenne” – írta. Felhívta a figyelmet, hogy a Fidesz európai parlamenti képviselőit több mint 1,8 millió magyar ember szavazatával választották meg, ez a leadott szavazatok 52 százaléka. Arányaiban ők alkotják a legerősebb delegációt az EPP képviselőcsoportjában. Úgy fogalmazott: „Képviselőink félreállítása egyet jelent csaknem kétmillió magyar állampolgár semmibevételével, amely tovább gyengítené politikai családunkat.”

Ha az EPP elnöksége és a nemzeti delegációvezetők február 26-i találkozóján elfogadott rendelkezéseket szavazásra bocsátják, és meg is szavazzák, a Fidesz elhagyja a képviselőcsoportot – zárta levelét a nagyobbik magyar kormánypárt elnöke.