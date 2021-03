Az oltóanyagok gyártásának és elosztásának felgyorsítását tekinti a járvány elleni küzdelem egyik legfontosabb feladatának az Európa Unió. Miközben az uniós tagállamok vezetői szerint bizonyos utazások korlátozása a pandémia miatt továbbra is indokolt az unióban, az Európai Bizottság hivatalos figyelmeztetést küldött hat országnak, köztük Magyarországnak is, mivel a koronavírus terjedését lassító határvédelmi intézkedéseik alááshatják a schengeni térségen belüli szabad mozgást.

„Továbbra sincs elég vakcina. Az Európai Unió a gyártókat hibáztatja, a tagállamok az Európai Bizottságot hibáztatják” – jelentette ki Baraczka Eszter, a magyar közmédia brüsszeli tudósítója. A legnagyobb gond, amelyben mindenki egyetért, hogy több vakcinára lenne szükség – tette hozzá. Ursula von der Leyen próbálta menteni a menthetőt, olyan táblázatot mutatott be, amelyből kiderült, az unióban 41 gyárban gyártanak oltóanyagot, eddig 50 millió adagot leszállítottak, 29 milliót beadtak, de ez mindössze a teljes felnőtt lakosság 8 százaléka.

A legtöbb gond az AstraZenecával volt

A gyártást segíteni szeretnék a tagállamok, közben pedig szigorúbban ellenőrizni, hogy nem szivárognak-e ki az unió­ból az európai embereknek szánt oltóanyagok. A tudósító elmondta, a legtöbb gond az AstraZenecával volt. Ez az a gyártó, amelyiktől a legtöbb vakcinát rendelték és a legkevésbé tudja teljesíteni az elvárásokat. Az akadozó ellátás okaként nevezte meg, hogy az új oltóanyag kifejlesztésére most nem áll rendelkezésre 2–3 év, mint normál esetben. A kezdeti késedelmet ez okozta.

Továbbá most először gyártanak mRNS-alapú oltóanyagot, a magyar tudós, Karikó Katalin nevéhez fűződő eljárás a gyógyszeriparban mindeddig ismeretlen volt. Ráadásul kis vállatoknak kellene hirtelen nagyon nagy mennyiségben gyártaniuk.

Az unió is hibázott, az AstraZeneca vezetője azt mondta a meghallgatáson, hogy az EU azért maradt le a britek mögött, mert jóval később szerződött le a vakcinagyártásra. Akadozik az ellátási lánc is. Máshol gyártják a vakcinát, mint ahol ampullákba töltik és megint máshol csomagolják. A 41 gyár is kevés.

Lesz oltásigazolvány

Az Európai Bizottság még ebben a hónapban bemutatja a koronavírussal összefüggő új digitális immunitásigazolásra, más néven zöld igazolványra vonatkozó jogalkotási javaslatát – közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tegnap. Tudatta, az oltási könyv szerepét betöltő új uniós immunitásigazolás a beoltottságot fogja igazolni, teszteredményeket tartalmaz azok esetében, akik még nem kaphattak oltást, illetve információt arról, ha valaki már átesett a koronavírus-fertőzésen.

A digitális oltási igazolás bevezetésével az Európai Bizottságnak az a célja, hogy fokozatosan lehetővé tegye az európaiak számára, hogy biztonságosan utazhassanak az Európai Unióban, vagy az unió határain kívülre akár munka, akár turizmus céljából – tette hozzá von der Leyen.