Mi történt és mi várható?

Gazdasági mérleget vontak a Babeș–Bolyai Tudományegyetem közgazdászai egy évvel a koronavírus-járvány romániai kitörését követően, az elemzésről sajtóközleményben számoltak be, amelyből alább közöljük a fontosabb megállapításokat. A kutatási projekt részletes eredményei – naponta frissítve – a COVID-19 RoEIM online platformon tekinthetők meg (econ.ubbcluj.ro/coronavirus). Az elemzéseket a projekt Facebook-oldalán (www.facebook.com/covid19.roeim) is közlik. A kutatás vezetője Szász Levente (egyetemi professzor, BBTE), a kutatócsoport tagjai pedig Bálint Csaba (Román Nemzeti Bank, a BBTE társult oktatója), Csala Dénes (Lancaster University, a BBTE társult oktatója), Csíki Ottó (doktorandusz, BBTE), Nagy Bálint Zsolt (docens, BBTE) és Rácz Béla Gergely (adjunktus, BBTE). Az elemzők több ágazatban vették górcső alá az elmúlt egy év hozadékát, történéseit, ugyanakkor a gazdaság várható alakulására vonatkozóan is előrejelzéseket készítenek.