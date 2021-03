Kitolták a második oltások idejét

Magyarországon 721 ezren kapták meg az első oltásukat, és 250 ezren a másodikat. Az Európai Unióban Magyarország a harmadik az átoltottság tekintetében. A háziorvosok a hétvégi oltásért 40, illetve 80 ezer forintos támogatást kapnak.

György István elmondta, a hatékonyság érdekében változik az oltási stratégia. Kitolták a második oltások idejét. A Pfizer estében ez 21 napról 35 napra növekszik, az AstraZenecánál 4 hét helyett 12 hét különbséggel kapják meg a beoltottak a második adag vakcinát. Ezzel érhető el, hogy felgyorsuljon az első oltások üteme – emelte ki.

A tegnap érkező Pfizer-szállítmány, valamint a kínai Sinopharm-szállítmány második részét első oltásként adják majd be. A múlt heti 275 ezer után ezen a héten 250 ezer Sinopharm vakcinát kapnak a háziorvosok – közölte az oltási munkacsoport vezetője.

György István a heti oltási tervet is ismertette, amely szerdától szerdáig tart.

Az oltási munkacsoport vezetője kijelentette: egy hét alatt összesen 529 ezer oltást adnak be Magyarországon, amely rekordnak számít. Ebből a második körben részt vevők száma 49 180.

György István ismertette, hogy több mint 395 ezer időst tudnak beoltani a következő hét napban. Ebből 250 ezren a kínai vakcinát, 30 ezren a Modernát, 115 ezren pedig a Pfizer oltóanyagát kapják meg.

Ezen felül mintegy 74 ezer 60 év alatti krónikus beteget a kórházi oltópontokon oltanak be ezen a hét végén.



Újabb emelkedésre lehet számítani

Óriási tempóban növekszik a járvány Magyarországon és Európában – közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos.

Az elmúlt 24 óra adatait ismertetve közölte, 2764 új fertőzöttet azonosítottak, és elhunyt 130 beteg. Hatezer fölé emelkedett a kórházban kezeltek száma, és 581-en vannak lélegeztetőgépen.

Elmondta, hogy egyre gyakrabban fordul elő a betegség gyors lefolyása és súlyos szövődménye. Az elmúlt napon egy 16 éves lány vesztette életét, ő a legfiatalabb áldozata a járványnak.

Felgyorsítja a kormány az oltási kampányt, az új oltási rend is ezt célozza. Müller Cecília ezért arra kért mindenkit, hogy aki meghívást kap az oltásra, az jelenjen is meg.

Megismételte, hogy az összes forgalomban lévő vakcina alkalmas arra, hogy megelőzze a súlyos szövődményeket.

A brit mutáns vírusvariáns számlájára írható az új esetszámok felfutása – közölte. Emellett a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei már öt mintában mutatták ki a dél-afrikai mutánst.

Ez azt vetíti előre, hogy az esetszámok újabb növekedésére lehet számítani.



Tudományos eredmények

Müller Cecília ismertette az egyes vakcinákhoz köthető tudományos eredményeket:

* az AstraZeneca oltóanyaga a 35. nap után az első helyen áll, a vakcina hatékonysága eléri a 73 százalékot;

* az AstraZenecánál a 80 év feletti korosztályban a harmadik-negyedik héten 80 százalékos hatékonyságot mértek a betegség súlyos lefolyásának megelőzésében;

* a Pfizer saját adatai szerint 83 százalékkal csökkent a halálozások száma az első vakcina beadása után.

A legfontosabb cél most, hogy megelőzzük a betegség súlyos lefolyását – mondta.

Izraelben a lakosság felét immunizálták, elsősorban a Pfizer vakcinájával. Január második fele óta mind az új fertőzöttek, mind az elhunytak száma jelentősen csökkent.

Az Egyesült Arab Emírségekből származó adatok szerint a beoltottak közül senki sem került intenzív osztályra, és senki sem halt meg. Az arab országban a kínai Sinopharm vakcinájával oltanak.

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy az oltást megfázás, lázas betegség esetén el kell halasztani. Ebben az esetben értesíteni kell az oltópontot vagy a háziorvost.

Kiemelte, hogy a vakcina nemcsak a betegséget előzi meg, hanem a fertőzés átadását is gátolja.



Nem baj a halasztás

Vasárnap egy televízióinterjúban Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője azt mondta, hogy klinikai, tudományos és szakmai ismeretek alapján igyekeznek kitolni a második oltás időpontját. Ez a Pfizer-vakcinánál a korábbi 21 helyett 35 napos különbséget jelent.

Erre reagált most Karikó Katalin Facebook-oldalán egyik követőjének. A magyar származású biokémikus (aki kulcsszerepet játszott a vakcina kifejlesztésében) azt írta, hogy nem kell aggódni, három hét helyett ugyanis 35 nap is megfelel az oltóanyagból a második dózis beadási idejének. A szakember leszögezte azt is, hogy már az első adag is véd, és még ha hónapokkal később is jön a második dózis, akkor annak is jónak kell lenni.

Karikó Katalin írta még azt is, hogy ugyanez igaz a tárolási hőmérsékletre is. Míg a vakcinákat korábban mínusz 70 fokon tárolták, nem is tesztelték mínusz 20 fokra, ezért nem is javasolták azt, hogy lehet alacsonyabb fokon tárolni, mert mint azt hozzátette, bizonyíték kellett volna erre. Múlt héten az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) azt közölte, hogy a vakcina normál hűtési körülmények között is tárolható. (Index.hu)