Franciaországban keddtől nemcsak az orvosok, hanem a gyógyszerészek, az ápolók és a szülészek is beadhatják a koronavírus elleni bármelyik vakcinát, az AstraZeneca oltóanyagot pedig ezentúl a 65 és 75 év közötti korosztály is megkaphatja az egészségügyi főhatóság (HAS) ajánlása alapján.