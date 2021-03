Folytatják a délutáni oktatást

Amíg a járványügyi korlátozások miatt a diákok távoktatásban tanultak, minden más iskolai tevékenységet fel kellett függeszteni, így a délutáni oktatást is. Ez éppen azokat a tanulókat érintette a leginkább, akik az online oktatásból is kimaradtak annak ellenére, hogy a legtöbb iskola különös gondot fordított arra, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknek eszközt biztosítson a tanuláshoz. Albert Andrea, a Gödri Ferenc Általános Iskola igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, iskolájukban korábban is nagy különbségek voltak egy-egy osztályon belül a diákok felkészültsége, tudása terén, a távoktatás időszakában ez még inkább fokozódott, és amikor a gyermekek visszatértek az iskolába, egyeseknél szinte behozhatatlan lemaradást észleltek. Nehéz dolguk van a tanítóknak, mert a diákok nem haladnak egyformán, legjobb lenne tudás szerint alakítani a csoportokat – mondotta. Iskolájukban jelenleg csak az elemi tagozatosok és a nyolcadikosok vesznek részt személyesen az órákon, az V–VII. osztályosok továbbra is otthon tanulnak, azaz csupán egy részük, mert többen egyáltalán nem kapcsolódnak be az online oktatásba.

Az igazgató szerint a szülőknek komolyabban kellene venniük gyermekük előhaladását, mert amíg a tanítás ebben a formában történik, a tanár nem sokat tud tenni azért, hogy bevonja a távol maradókat az oktatásba. Ennek a korosztálynak a felzárkóztatása érdekében szeretne az iskola bekapcsolódni abba az országos programba, amelyet az oktatási minisztérium Iskola utáni iskola elnevezéssel hirdetett meg, és a napokban zajlik a felmérés, hogy kik szeretnének részt venni ebben. A megyei tanfelügyelőség tájékoztatása szerint azok a tanulók jogosultak a felzárkóztatásra, akik eszközhiány vagy az internetkapcsolat hiánya/gyengesége miatt nem tudtak részt venni a digitális oktatásban, az első félév végén elégtelen lezárást értek el vagy lezáratlanul maradtak, illetve az első félévben és a második félév eleji felméréseken gyengén teljesítettek.

A koronavírus-járványra való tekintettel nem minden olyan háromszéki településen indult újra a délutáni oktatás, ahol ez korábban működött, jelenleg a Gödri-iskolán kívül Sepsiszentgyörgyön az Ady Endre Általános Iskolában, a Nicolae Colan Általános Iskolában, Árkoson, Kézdioroszfaluban, Csernátonban és Kálnokon tartják az oktatással és különböző fejlesztő foglalkozásokkal egybekötött délutáni tevékenységeket – tudtuk meg Torma Vera programvezetőtől, a Diakónia Keresztyén Alapítvány gyermekjóléti és családsegítő szolgálatának irányítójától. A Diakónia által több éve kezdeményezett, ingyenes meleg ebéddel is járó délutáni oktatás fő támogatója a svájci HEKS Alapítvány, a finanszírozásban részt vesznek az érintett helyi önkormányzatok, a programot támogatja Kovászna Megye Tanácsa, Kálnokon a református egyház a partnere ennek az oktatásnak. Torma Vera elmondta, mivel a HEKS jelezte, hogy jövő tanévben is támogatja a programot, és a megyei önkormányzat is szándékszik költségvetési forrást elkülöníteni erre a célra, elkészült az igényfelmérés, melynek alapján Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Kovászna és Barót mellett huszonkét helyi önkormányzat vállalná a program támogatását. Az összesítés alapján hatvanhét csoportban ezer gyermek számára tartanák a foglalkozásokat és ennyien kapnának meleg ebédet.