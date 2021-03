Mi lesz az erdővidéki vashidakkal?

Előző írásunk

2021-03-03: Demeter Virág Katalin:

Témához illő helyszínen, a sepsiszentgyörgyi Ária cukrászdában mutatták be tegnap délelőtt a népszerű kürtőskalács-fesztivál szakmai zsűrije által összeállított igényes kiadványt. Az Édes ízek Székelyföldről című, gazdagon illusztrált kötet a zsűritagok kedvelt süteményeinek gyűjteménye – van köztük gyermekkori emlékeket idéző, és a ma ízlésvilágához igazított leírás, de számos hagyományos, a székelyföldi családi ünnepeket megkoronázó recept is. A Rákóczi Szövetség és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület közös kiadásában, a megyei önkormányzat támogatásával a kötet tízezer példányban jelent meg, és mint az a tájékoztatón is elhangzott, ára mindössze egy jó szó.