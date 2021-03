LEBUKOTT JOGHALLGATÓK. Kizárják azt a 45 elsőéves diákot, akiket csaláson értek a februári online vizsgáztatás során – jelentette be tegnap a Bukaresti Egyetem rektora, Marian Preda. Az elsőéves hallgatók a jogi karra jártak, ami a rektor szerint még inkább súlyosbítja a vétküket, hiszen belőlük lettek volna a jövő ügyvédei, bírói.

Az egyetemi vezető kifejtette: a jogi kar kari tanácsának nagy többséggel meghozott döntése volt a kizárás, melyet ő helyben hagyott. Leszögezte: a csalásra nem lehet más válasz csak a kizárás. Preda arról is beszélt, hogy komoly gondok vannak a hazai felsőoktatásban, ide tartozik a „tömegoktatásra” való áttérés, a „diplomagyárak” megjelenése, valamint a színvonalas egyetemek alulfinanszírozottsága. Felhívást intézett ugyanakkor egyetemi kollégáihoz, de a diáksághoz is, hogy közösen próbáljanak tenni az egyetemi oktatás színvonalának javítása érdekében. Az edupedu.ro szerint a 45 elsőéves joghallgató a Whatsapp applikáció segítségével csalt a vizsgákon. Két csoportba oszlottak, és az egyik csoport kikereste a helyes válaszokat az épp online vizsgázók számára. Emellett kis oktatóvideókat is készítettek azzal kapcsolatban, hogy pl. miként kell állítani a képernyőt, hogy hozzá tudjanak férni az „inspirációs forráshoz”. (Transindex)

KÉSZÜLHETNEK A VIZSGÁKRA. Megjelentek az országos képességfelmérő és az érettségi vizsgákat előkészítő tesztek. Ez már a második tesztcsomag, amelyet az Oktatásügyi Minisztérium bocsát a gimnáziumi, középiskolai és szakközépiskolai végzősök rendelkezésére. A nyolcadik és tizenkettedik osztályosok számára márciusban kezdődnek a próba-képességvizsgák, illetve próbaérettségi vizsgák. A tanügyi tárca májusig hetente bocsát ki újabb tesztcsomagot, amely bevezeti a végzősöket a képesség- és érettségi vizsgák új típusú rendszerébe. A világjárvány miatti online tanulás és ezzel együtt a tananyagkiesés figyelembevételével készülnek az új tesztek. A kritériumrendszer már megjelent a Hivatalos Közlönyben – ismertette a szaktárca. A gimnáziumi végzősök esetében a hetedik osztály második félévének tananyagára építik az új felmérést. A tulajdonképpeni képességfelmérőkre június 22-e és 25-e között kerül sor. (Marosvásárheli Rádió)

MÉLYREPÜLÉSBEN A TURIZMUS. Januárban csaknem 44 százalékkal, 884 ezerre csökkent Romániában a vendégéjszakák száma a tavalyi év első hónapjához mérten – közölte kedden az országos statisztikai intézet. A belföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák száma 35,4 százalékkal, 839 ezerre csökkent, míg a külföldieké 83,9 százalékkal, 44 ezerre apadt. A kereskedelmi szálláshelyekre érkezett turisták száma 39,6 százalékkal, 480 900-ra mérséklődött, ebből 461 700-at a belföldi vendégek tettek ki, akiknek száma 31 százalékkal maradt el a tavaly januáritól. (MTI)