Néprajzosként Kinda István, biológusként, gombászként Puskás Attila, valamint a szerző és a kiadó képviselője mutatja be a kötetet. Gitározik: Filip Zsombor.

kézdivásárhelyen a Gyűjtemények Házában ma 17 órától bemutatják a Székely Zoltán: Emlékeim. Székely Zoltán önéletírása és szakmai levelezése című kötetet. Házigazda: Beke Ernő, a Gyűjtemények Háza tulajdonosa. A kötetet bemutatja dr. Székely Zsolt ny. egyetemi docens, a könyv szerkesztője.

Kiállítás

BALÁZS ISTVÁN (Fény)képek című képzőművészeti kiállítása március 4. és 30. között tekinthető meg a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban.

AZ IN MEMORIAM KÁNTOR LAJOS című kiállítás Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központ Olt utca 2. szám alatti földszinti és harmadik emeleti kiállítótereiben megtekinthető április 16-ig keddtől péntekig 10–17, szombaton 10—18 óráig.

TERMÉSZETFOTÓ-KIÁLLÍTÁS. Sepsiszentgyörgy főterén a TransNatura Természetfotó Klub éves tárlata látható.

Színház

AZ M STUDIO MOZGÁSSZÍNHÁZ Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban 5-én, pénteken és 7-én, vasárnap 19 órától a Pam param című produkciót játssza (koncepció-koreográfia: Andrea Gavriliu) .

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház nagytermében március 6-án, szombaton 19 órától látható a Martin Crimp: A többit már láttad a moziban című darabja (rendező: Botos Bálint).

Felhívják a nézők figyelmét, hogy ezen a héten technikai okok miatt szünetel az előzetes jegyárusítás. Helyek foglalhatók telefonon (0728 083 336, 0267 312 104) vagy személyesen a központi jegyirodában. A jegyek elvételére előadások napján az előadás kezdete előtt egy órával lesz lehetőség.

Zene

DIÁKOK ELŐADÁSA. Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Művelődési Központ Bástya Termében ma 18 órától fellépnek a brassói Transilvania Tudományegyetem zenetagozatának végzős diákjai: Péter Ervin, Kakasi Nóra, Romulus Mircea Anghel, Ana Nițu, Bianca Selaru. Felkészítő tanárok: dr. Filip Ignác egyetemi professzor és Anca Preda egyetemi előadó. Műsoron: Bach-, Weber-, Böhm-, Morlacchi-, Reinecke-, Ibert-, Zgraja-, Prokofjev-művek. Zongorán kísér dr. Liliana Iacobescu és dr. Mihaela Pavel adjunktus. Egy jegy ára 5 lej.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 17 órától Monster Hunter – Szörnybirodalom (román felirattal), 17.15-től Scooby (magyarul beszélő), 19.15-től Corpus Christi (magyar felirattal), 19.30-tól Az igazság (román felirattal).

Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Mozaikok a nagyajtai labdarúgás történetéből – Bihari József beszél az elért eredményekről, munkáról. 19.50 Számba venni a megtett utat – Tatár Zsuzsa nyugalmazott magyar szakos tanárnő beszél a múltról, az életről. 20.45 Megtartani a hivatást – részletek a Háromszék Táncegyüttes baróti előadásából. 21.05 Házaspárok Útja – Házasság hete Erdővidéken. 21.20 Februári tanácsülés.

A műsorok visszanézhetők az Erdovidektv YouTube-csatornán is.

Hitvilág

NAGYBÖJTI LELKI HETET tartanak Szörcse, Tamásfalva, Imecsfalva templomaiban március 1–7. között: Szörcsén 17, Tamásfalván 18 és Imecsfalván 19 órától. Ma a lelkigyakorlat előadója Biró Erika szörcsei református lelkésznő, pénteken Bartos Károly, a kézdivásárhelyi Református Kollégium iskolalelkésze.

ELSŐCSÜTÖRTÖK. Sepsiszent­györgyön a Krisztus Ki­rály-templomban ma 17 órától a Hit és Fény közösség tagjai vezetik a szentségimádási órát az esti szentmise előtt. * A belvárosi Szent József-templomban ma 18 órától lesz szentmise, majd elkezdődik a közbenjáró imahadjárat a családokért, amelyben 550 család vesz részt. A rendezvényen lesz elmélkedés, szentségimádás, rózsafüzér-imádság a sepsiszentgyörgyi Medjugorjei imacsoporttal, és gyónási lehetőségre is kerül alkalom. * Az Állomás negyedi Szent Benedek-templomban ma 20 órától kezdődik a szentségimádás, ami szentmisével ér véget.

Tavaszi nagytakarítás Baróton

Március 6-án, szombaton 9 órától Barót Város Önkormányzatának kezdeményezésére, helyi intézmények és civil szervezetek, egyházközségek és magánszemélyek összefogásával átfogó tavaszi nagytakarításra kerül sor Baróton, illetve a hozzá tartozó öt településen. Takarítják a települések utcáit, a települések közötti útszakaszok két oldalát, illetve a Barót-patak medrét, a Keleti tó környékét is megszabadítják az ott található szeméttől. Várják az önkéntesek csatlakozását. Mindenki megtakaríthatja aznap a kapuja elejét, a háza előtt lévő sáncot, illetve a tömbháza körüli zöldövezetet, játszóteret.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni és kifizetni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Richter (0267 351 025, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kommandón március 9-én, kedden 8–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) a székely szabadság napjához közeledve, különböző méretű és anyagból készült székely zászlókat, kokárdákat, kis, autóra tűzhető székely zászlókat és egyéb tárgyakat lehet kapni munkanapokon 9–13 óráig.

ADÓ- ÉS ILLETÉKFIZETÉS. Sepsiszentgyörgy Közpénzügyi Igazgatóságán (Olt utca 2. szám) minden csütörtökön és kedden hosszabbított programmal dolgoznak, 18 óráig várják az ügyfeleket. Hétfőn és szerdán 8–15, pénteken 8–13 óráig tartanak nyitva. A személyazonossági igazolvány kiállításának illetéke a személynyilvántartó osztály Dózsa György utca 14. szám alatti székhelyén is befizethető, ezért nem kell a városi adóhivatalba menni. Sepsiszentgyörgy önkormányzata felhívja a lakók figyelmét, hogy a helyi adók és illetékek befizetésére a www.ghiseul.ro oldal is használható. További, az adók és illetékek mértékével kapcsolatos információk a taxeimpozite-locale@sepsi.ro e-mail-címen kérhetők.

A TELEFONOS SZERETETSZOLGÁLATNÁL tizenkét éve fogadják az erdélyi magyarok hívásait. Érkeznek bőséggel kérések, de felajánlások is. Március 5-én, pénteken 15–18 óráig Rácz Béla közgazdásszal és kolozsvári városi tanácstaggal sietnek a krí­zisben lévők segítségére a 0265 555 555-ös telefonon. Téma: a pénz beosztása megtanulható. A fizetésképtelenség egy hosszú folyamat része. A spórolás ösztönzően hathat még a környezetünkre is. De hogyan alakul a jövőnk gazdasága? Mire figyeljünk, mire készüljünk?