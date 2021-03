A szerbek és az észak-macedóniaiak elleni 2–2-es döntetlenek után igencsak szüksége van a győzelemre a román futsalválogatottnak, amely csak úgy tudja életben tartani továbbjutási esélyeit, ha a Bosznia-Hercegovina elleni két Eb-selejtezőjéből legalább egyet megnyer. A két csapat először ma 20 órától találkozik a bukaresti Sala Polivalentăban, majd március 10-én a zenicai Husejin Smajlović Arénában ismét egymásnak feszülnek.

A két nagyon nehéz meccs előtt álló román teremlabdarúgó-válogatottba ezúttal is behívták Mánya Szabolcsot, az SG Kecskemét Futsal együttesének háromszéki csapatkapitányát. Elmondása szerint kemény meccsre számítanak Bosznia-Hercegovina ellen, hiszen meglepetésre meg tudták nyerni eddigi két Eb-selejtezőjüket, és hibátlan mérleggel vezetik a 4-es csoport rangsorát. „Nem lesz könnyű meccsünk, s számunkra ma csak a győzelem elfogadható. A papírforma azt mutatja, hogy mi vagyunk a jobbak, az esélyesebbek, de azt a pályán is be kell bizonyítanunk. Újra behívtak a válogatottba, s bízom abban, hogy neveznek is mindkét találkozóra, és ezúttal lehetőséget kapok arra, hogy segíteni tudjak a csapaton” – nyilatkozta érdeklődésünkre Mánya, aki január 30-án lett 32. esztendős.

A két Eb-selejtezőre készülő román nemzeti csapat játékoskerete: * kapusok: Petrișor Toniță (Dévai Autobergamo), Andrei Grigoraș (FK Székelyudvarhely) * mezőnyjátékosok: Cristian Matei, Adrian Pânzaru (Csíkszeredai Imperial Wet), Szőcs László, Mimi Stoica, Hadnagy István (Dévai Autobergamo), Andrei Crăciun, Octavian Cireș (Galaci United), Mánya Szabolcs (SG Kecskemét Futsal), Paulo Ferreira (Recreativo Candoso), Savio Valadares (Kairat Almatî), Ique Ribeiro (KS Construct), Felipe Oliveira (Jaen), Valentin Ilaș (Temesvári Informatika).

Mint ismeretes, a román futsalválogatott január 28-án 2–2-es döntetlent játszott Temesváron a szerbek legjobbjai­val, majd február 3-án Robert Lupu tanítványai szintén 2–2-es remit értek el Észak-Macedónia vendégeként. Velük ellentétben Bosznia-Hercegovina hazai környezetben 2–1-re győzte le Észak-Macedónia nemzeti csapatát, majd idegenben 4–2-re verte Szerbiát. A 4-es csoport állása: 1. Bosznia-Hercegovina (6–3) 6 pont, 2. Románia (4–4) 2 pont, 3. Észak-Macedónia (3–4) 1 pont, 4. Szerbia (4–6) 1 pont.

A ma 20 órakor rajtoló Románia–Bosznia-Hercegovina összecsapást a Román Labdarúgó-szövetség YouTube-oldalán, a FRF TV-n lehet élőben követni. (tibodi)