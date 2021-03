Magyar mozi a legszebbek között

A Timeout magazin szerint a világ tizedik legszebb mozija a budapesti Puskin, a többi között azért, mert a film aranykorába viszi a látogatót. Ezt egy múlt héten megjelent cikkben írták. A lap szerkesztői összesen ötven mozit említenek a listán, ebbe fért bele a Puskin is.

A cikk feleleveníti, hogy az eredetileg Fórum néven alapított Puskint 1926-ban nyitották meg, amikor 623 néző is elfért egy teremben, 2013 óta pedig öt teremre osztották a mozit, amelyeket klasszikus filmekről neveztek el: Amarcord, Mephisto, Körhinta, Annie Hall és Metropolis. Szót ejtenek arról is, hogy a sok arany díszítés a mozi belsőterében, a filmek „aranykorába” kalauzolja a nézőt. Írják azt is, hogy 1929-ben itt vetítették az első hangosfilmet Magyarországon.

A Timeout szerint a legszebb mozi a világon az amszterdami Pathé Tuschinski, ami leginkább a belső terek egyedi díszítése miatt nyerte el a listát összeállítók tetszését, és azért is, mert a mozi büféjében lehet kapni a híres ötdolláros tejturmixot a Ponyvaregényből. Az első tíz helyre bekerült még a párizsi Le Grand Rex, a Los Angeles-i Cinerama Dome és a madridi Cineteca is.