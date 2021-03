Rekordár egy Churchill-festményért

Angelina Jolie családi gyűjteményéből bocsátotta árverésre Winston Churchill egykori brit miniszterelnök egyik 1943-as festményét, amelyért végül 8 millió fontnál is többet adott új gazdája. A Christie’s hétfői közlése szerint a Tower of the Koutoubia Mosque (A Koutoubia mecset tornya) című alkotást 8,285 millió fontért vette meg új tulajdonosa, az aukciósház korábban úgy becsülte, hogy 1,5 millió és 2,5 millió font közötti áron fog gazdát cserélni.

A 12. századi, marrákesi mecsetet a naplemente fényeiben megörökítő mű az egyetlen festmény, amelyet Churchill befejezett a második világháború alatt. A kép 1943 januárjában, a casablancai konferencia után készült, amelyen Churchill és Franklin D. Roosevelt amerikai elnök döntött a szövetségesek észak-afrikai, szicíliai és olaszországi partraszállásairól.

A konferenciát követően a két vezető ellátogatott Marrákesbe, és Churchill megmutatta Rooseveltnek a város szépségeit. Az egykori brit miniszterelnök lelkes amatőr festő volt, csaknem 500 képet készített, miután a negyvenes éveiben megismerkedett a festészettel. A festményt Roosevelt fia adta el az elnök 1945-ös halálát követően, majd a mű többször is gazdát cserélt, mielőtt Angelina Jolie és partnere, Brad Pitt megvásárolta 2011-ben. A 2019-ben elvált színész házaspár jelentős műgyűjteményre tett szert.