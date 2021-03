Amióta sörkritikák írására adtam a fejem, barátaimtól, családtagjaimtól alkalomadtán kapok ajándékba érdekes söröket, s így került hozzám a Fehér Nyúl Stout is. Ez az üveges sör roppant meglepő, mondhatni, furcsa címkéjével hívja fel magára a figyelmet.

A barna hátterű sörös címke révén régi idők cirkusza elevenedik meg előttünk, hiszen táncoló pár, erős ember, artisták, bölény és még egy gitározó bohóc is visszaköszön róla. Kinyitása után már érezhető volt a serital kávés illata, ami a pohárba való kiöntést követően még intenzívebb lett. Ehhez a pörkölt árpa aromája társul, s ettől karakteresebb, kellemesebb lett a stout illata. A folyékony kenyér bézs színű, kemény habkoronája gyorsan elillant, az első korty belőle pedig nagyon finom volt. A Fehér Nyúl Stout krémes, könnyed, kávés és csokis jegyeket idéző ízét a zabmaláta egészíti ki, amitől egészen különleges, izgalmas ez a sör. Malátás, kissé kesernyés aromája tetszetős, s meg tudnám szokni. Ez a magyar kézműves habos nedű jól fogyasztható, csak úgy csúszott le a torkomon, s most is rávilágított arra a tényre, hogy mennyire más a barna sör, mint amihez eddig hozzászoktam, a lager vagy pils típusú világos sörök.

Adatok: * származási hely: Magyarország * ára: ajándék * kiszerelése: üveg (330 ml) * alkoholtartalom: 4,5% * száraz­anyag-tartalom: 13.1°P * IBU: 30 * színe: fekete * összetevők: ivóvíz, árpamaláta, zabmaláta, komló (Challenger), sörélesztő * típus: stout (fekete sör) * a sör pontszáma: 7,5/10 * ebből fo­gyasszuk: pintes/shakeres pohár.

Tibodi Ferenc

(sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Söröskorsó – a középkor óta használt söröskorsók jellemzően kerámiából, ónból vagy ezüstből készültek, és gyakran tetővel is rendelkeztek. Az üvegpoharak valamikor a XIX. században kezdtek elterjedni és kiszorítani a cserép- vagy fakorsókat, kupákat. Az üveg jelentős marketingértékkel is bírt, hiszen látni lehetett benne az ugyancsak akkoriban megjelenő világos és szűrt söröket.