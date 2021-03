Kamaszaink és a közösségi média /1./

A serdülőket nevelő szülők egy része felteszi magának ezeket a kérdéseket, vannak, akik a válaszokra is kíváncsiak. És vannak szülők, akik próbálnak lépést tartani a közösségi és digitális média állandóan változó divatirányzataival. Mert úgy tűnik, hogy minden évben egy-egy újabb alkalmazás vagy közösségi oldal gyermekeink életére kifejtett hatásával kell valamit kezdeni.

Tavaly a kínai fejlesztésű TikTok a Facebookot és a Twittert megelőzve a harmadik legnépszerűbb közösségimédia-alkalmazássá vált a tinédzserek köré­ben az Instagram és a Snapchat után. Diadalmenete ma is tart, és a mutatók szerint a világjárvány csak hozzásegített ehhez.

A média- és generációkutatók szerint, mivel az ifjúsági kultúra jellemzője a kívülállás, a fiatalok olyan helyeket választanak, ahová a felnőttek nem jutnak el. A kábeltelevíziózás fénykorában a Music Television (MTV) jelentette ezt a helyet, de egy ideig így működött a magyar fejlesztésű közösségi oldal, az iWiW, aztán a Facebook is. Ma már az jellemző, hogy a fiatalok felkapnak egy alkalmazást, ott jól elvannak egymás között, aztán arra már beszivárog az idősebb generáció is. Ez történt a Facebook esetében, ahonnan a fiatalok átvándoroltak az Instagramra, de már ott is érezhetően magasabb lett az átlagéletkor. Jelen pillanatban kijelenthető, hogy a TikTok lett a tiniplatform, ide csatlakozik majd mindenki tizenhárom és harminc év között, és feltehetőleg – hamis születési adatok megadásával – tizenhárom alatt is.

A TikTok azonban nem ártalmatlan: a hírek szerint a felhasználó telefonján keresztül észrevétlenül „hallgatózik”, és az is aggasztó, hogy ujjlenyomatok millióit tárolják a szervereiken. Legutóbb az derült ki, hogy figyelik, mi az, amit számítógépünkön vágólapra teszünk, és ezeket az információkat felhasználják valamire – nem tudni, hogy mire. Amúgy korábban a Facebookról is kiderült, hogy aktívan használja a Bluetooth-kapcsolatunkat, miközben nem is lenne erre feltétlenül szüksége.

A TikTokon terjedt az a kihívás is, amelynek nyomán néhány amerikai tinédzser allergia kezelésére használt gyógyszert tömött magába, a túladagolás pszichedelikus tüneteit keresve. Többen kórházba kerültek, egyikük belehalt a túladagolásba.

Fontos, hogy szülőként tájékozottak legyünk! Talán néhány szülőtársam már sokallja a kamasz gyermekük képernyők előtt töltött idejét, de mivel nem tudnak lépést tartani a legújabb alkalmazásokkal és trendekkel, ezért visszavonultak a gyermekeik életének ezen területéről.

Kérem, ne tegyék ezt! Először is higgyék el, hogy képesek megfelelni a kihívásnak, mert muszáj, mert nem engedhetik el a gyermekeik kezét!

Sok szülő attól tart, hogy gyermekeik tiltakozni, lázadozni fognak, hogy osztálytársaik kiközösítik, furcsának fogják találni őket. Pedig túl kell lépni a félelmeken, és fel kell vállalniuk gyermekeik közösségimédia-használatának irányítását.

A közösségimédia-alkalmazások túlzásba vitt használata már sok esetben okozott és okoz szorongást, depressziót, testképzavart a serdülők körében. A tinédzserek a legtöbb esetben nehezen tudnak ellenállni a szívóerőnek: órákon át, éjszakába menően képesek szörfözni vagy csevegni a közösségi oldalon – megállás nélkül. Ezért, ha nem szabunk határt a képernyő előtt eltöltött idejüknek és a digitálismédia-használatnak, mi, a szüleik leszünk a felelősek az okozott testi, szellemi, lelki ártalmakért.

