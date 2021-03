Ehhez a csomaghoz csatolták a nép ügyvédje tisztségnek a betöltését is. A koalíció keretében hétfőn lesz ebben a témában a végleges megbeszélés, azonban bizonyos sajtóértesülések szerint már eldőlt, hogy ki mit kap a felhozatalból. Információk szerint az ombudsmani tisztség az RMDSZ-nek jut, ugyanis a liberálisok elsőként választhattak, és ők a tévé vezetésére pályáztak, a közrádió élére az USR–PLUS szövetség nevezheti ki támogatottját, és akkor ennek értelmében, az RMDSZ mint harmadik választó az ombudsmani tisztségre csapott le. A szövetség választása nyomán elszabadultak az indulatok, mert a koalíciós partnerek nem szívesen engedték át a nép ügyvédje tisztség betöltését az RMDSZ-nek, azonban a már eddig is alkalmazott koalíciós elosztási rendszert kénytelenek voltak továbbra is alkalmazni. Az RMDSZ részéről eddig nem érkezett közlemény arra vonatkozóan, hogy nevesítenek-e bárkit is erre a tisztségre, illetve arról sem, hogy egészen biztosan az RMDSZ-é lenne az ombudsmanni intézmény vezetése. (Transindex)

TÁJÉKOZATLAN A LAKOSSÁG. Románia lakosságának csupán egyharmada rendelkezik elegendő információkkal az energiapiac január elsején bekövetkezett liberalizálásának megértéséhez – derül ki az INSCOP Intézet felméréséből. A fiatalok sokkal jobban tájékozottak, mint a felnőttek. Ugyanakkor a lakosság 80 százaléka elégedett jelenlegi villamosenergia-szolgáltatójával és csak 16 százalék cserélné le mostani szolgáltatóját. Remus Ştefureac, az INSCOP ügyvezető igazgatója szerint ez a jelentős elégedettség abból is eredhet, hogy a fogyasztók többsége nem ismeri a piaci alternatív ajánlatokat vagy nem tudja, hogy megváltoztathatja jelenlegi szolgáltatóját. (Marosvásárhelyi Rádió)

JELENTŐS DEFICIT. Januárban a román államháztartás hiánya 3,69 milliárd lej volt, és elérte a bruttó hazai termék (GDP) 0,33 százalékát, ami abszolút értékben 2006 óta a legnagyobb deficitnek számít. A pénzügyminisztérium adatai szerint nőttek ugyan 5,9 százalékkal a bevételek tavaly januárhoz képest, de a vizsgált időszakban a kiadások jóval gyorsabb ütemben, 17,4 százalékkal emelkedtek. Idén januárban ugyanakkor a GDP-arányos bevételek 2,6 százalékon stagnáltak tavaly januárhoz viszonyítva. 2020 januárjában 0,04 százalék volt az államháztartás GDP-arányos hiánya. A minisztérium közlése szerint az idei első hónapban 2,29 milliárd lej, a GDP 0,2 százaléka maradt a gazdaságban áfa-visszatérítések, beruházások és a koronavírus-járvány elleni rendkívüli intézkedések nyomán. Tavaly egész évben a román államháztartás hiánya elérte a GDP 9,79 százalékát. Idén 7,16 százalékos deficittel számol a bukaresti kabinet úgy, hogy a bevételek 13 százalékos növekedésében és a kiadások 5 százalékos emelkedésében reménykedik. (MTI)