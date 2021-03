Több mint egymillió beoltott

A vakcinát Valeriu Gheorghiță katonaorvos, az oltáskampány koordinátora adta be Florin Cîțu miniszterelnök jelenlétében. A kormányfő szerint a továbbiakban felgyorsul az immunizáció üteme: márciusban 2,6 millió adag vakcina érkezik Romániába, és úgy vélte, továbbra is tartható az a célkitűzés, hogy szeptember végéig 10,4 millió román állampolgárt oltsanak be koronavírus ellen. A miniszterelnök szerint ugyanakkor nem jött el a lazítás ideje, tűrhetetlennek nevezte, hogy az utcán és közszállítási járműveken egyre gyakrabban látni védőmaszk nélküli embereket.