Hová tűntek a hóemberek?

Rajzot, festményt, bármilyen más technikával készített alkotást és ezekről készült fotókat is beküldhettek a kis pályázók, akik alkotásaikkal arra a kérdésre próbáltak választ találni, hogy „hol vannak most, mit csinálnak, miért jöttek ilyen későn a mi vidékeinkre a hóemberek?” A meghirdetett pályázatra közel 450 munka érkezett be, amelyeket az óvodás (3–7 éves korig) és iskolás (7–14 éves korig) kategóriák mellett a kreatív kategóriában külön díjaztak: dicséreteket, három első díjat, valamint fődíjakat is kiosztottak.

A díjátadón többen is megszólaltak a pályázat lebonyolításában részt vevők közül, akiktől megtudhattuk, hogy rengeteg ötletes munkával találkoztak, melyek változatos technikákkal készültek. Volt gyermek, aki szerint a hóembert a felhő tálcán kínálja fel az éhes napnak, volt aki szerint a hóemberek elbújtak, nyaralnak, egy befőttesüvegben végezték, elrabolták őket vagy éppen elvitte őket a Covid. Készült roma, vadász, huszár, tündér, szurkoló, óriás és törpe, anya és kisbaba hóember, a zsűri pedig a kreativitást és a művészi-technikai kivitelezést is díjazta.

„A hóember az egyik legkedvencebb téli vendég, de mondhatnám azt is, hogy családtagnak számít. Ezért külön öröm, ha akkora hó van télen, hogy meg lehet építeni a hóembert, aki aztán vigyáz a házra, udvarra, mindannyiunk jó kedvére, amíg eljön a tavasz” – fogalmazott a díjátadón Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója. „Köszönöm az időt nem kímélő befektetett energiát, amivel a zsűri igyekezett meghozni a leg­igazságosabb döntéseket. Nagyon nehéz dolgunk volt, és örvendünk, hogy az volt, hisz ez bizonyítja, hogy ez a téma mindenkit foglalkoztatott és érdekelt” – mondta Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Intézet vezetője, akinek zsűritársai voltak: Ferencz Boglárka tervezőgrafikus, a Vadon Egyesület munkatársa, Pál Vendel, a sepsiszentgyörgyi Gyermekek Palotájának rajzfilmtanára és Bencze Csilla, a sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Intézet munkatársa.