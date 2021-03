Ismét halasztottak

Előző írásunk

Bajban vannak a nagyborosnyóiak, mivel a községben több mint húsz éve orvosi szolgálatot végző dr. Rózsa Katalin április elsejétől nyugdíjba vonul. Már tavaly megtehette volna, de engedett a felkérésnek és hosszabbított, tekintetbe véve az akkor terjedő vírusjárványt is. Most azonban elhatározása végleges – számolt be Ilie Nicolae polgármester.