Huszonhat ösztöndíj egyetemistáknak

Összesen 26 végzős egyetemi hallgató pályázott sikeresen a Sepsiszentgyörgy önkormányzata által meghirdetett ösztöndíjra idén – közülük 12 alapképzésre jár, 13 mesterizik, egy pedig doktorálni készül –, nyolcan pedig kiestek a rostán: egy a hiányos iratcsomó, ketten formai hibák miatt, további öt fiatal pedig nem kapott elegendő pontszámot az elbírálás során. Van olyan pályázó is, aki egyszerre két egyetem mesterképzős hallgatója (Kolozsváron és Budapesten), ő mindkét diplomamunkájával próbálkozott, és az egyikkel nyert is.

Feltétel volt vagy a sepsiszentgyörgyi lakhely, vagy sepsiszentgyörgyi témájú dolgozat, emellett beszámították a tanulmányi eredményeket, publikációkat, tudományos tevékenységet, az innovatív jelleget, és azzal is lehetett pontot szerezni, ha a disszertáció valamilyen területen (közigazgatás, egészségügy, oktatás, ifjúság, kultúra, mezőgazdaság, turizmus stb.) alkalmazható Sepsiszentgyörgyön is. Az ösztöndíjat négy hónapig folyósítják, az alapképzést végzők havonta 300, a mesteris hallgatók havonta 500, a doktorandusok pedig havonta 1000 lejt kapnak. A fiataloknak ősszel egy e célra szervezett konferencián a városi tanács előtt is be kell mutatniuk a diplomamunkájukat. (demeter)