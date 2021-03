Nem altatnák el a kutyákat

Sepsiszentgyörgyön – akárcsak a megye más településein – időről időre felüti fejét a kóborkutya-probléma: többnyire az emberi hanyagság miatt a közterületeken felbukkannak az ebek, amelyek nagy része menhelyekre kerül, ahol a gondozók és önkéntesek igyekeznek a lehető leghamarabb gazdát találni számukra. Egyelőre azonban sokkal több állatot fognak be, mint amennyit örökbe adnak, így a szépmezői helyszínen meghaladták a rendelkezésükre álló karámok számát. Az illetékes hatóságok a legutóbbi ellenőrzés során kisebb hiányosságokat találtak, ám a napokban szárnyra kelt hírekkel ellentétben nem akarják elaltatni a kutyákat, inkább a férőhelyprobléma megoldására buzdítanak.

Az elmúlt napokban a helyi sajtóban napvilágot látott a hír, amely szerint az illetékesek legutóbbi ellenőrzését követően a szépmezői kutyamenhelyen kénytelenek véglegesen elaltatni azokat a kutyákat, amelyeket nem vettek örökbe a megszabott határidőn belül, vagy amelyek nem férnek bele a megengedett létszámkeretbe. Az esettel kapcsolatban a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője, dr. Sikó-Barabási Sándor és a szépmezői kutyamenhelyet működtető Tega Rt. köztisztasági vállalat vezérigazgatója, Máthé László is kifejtette álláspontját.

Fontos az örökbefogadás népszerűsítése

Dr. Sikó-Barabási elmondta, a tavalyi év végén, valamint az idei esztendő elején is ellenőrzéseket végeztek a megyében található kutyamenhelyeken. A szépmezői helyszínen a legutóbbi ellenőrzést végző állatorvos felszólította a működtetőt, hogy találjon megoldást az észlelt problémákra. A jegyzőkönyvbe többek között bekerült, hogy a menhely túlzsúfolt, a befogadóképesség az ebek számához képest nem megfelelő. Az állategészségügyi igazgatóság vezetője elmondta, a törvény bizonyos négyzetméter területet ír elő a kutyáknak, és ennek a feltételnek nem tettek eleget. Az orvos javasolta a gondozóknak, hogy találjanak megoldást a problémára, valamint szorgalmazta, hogy tegyenek nagyobb erőfeszítést az örökbefogadás népszerűsítésére, reklámozására.

A megyei főállatorvos kiemelte: hatóságuktól senki sem mondott olyat, hogy a kutyákat el kell véglegesen altatni a férőhelyprobléma miatt, ráadásul állatorvosként sem etikus az elpusztítást javasolni olyan négylábú esetében, amely nem beteg, nem is életképtelen, menthetetlen vagy agresszív. Hozzátette, a menhely nem pénzbüntetést, csak felszólítást kapott a kisebb hiányosságok miatt, illetve egy hónapot adtak újabb karámok építésére, amivel a fennálló problémát orvosolhatják.

Már bővítették a befogadóképességet

Máthé László elmondta: az ellenőrzést végző állatorvostól kapott jegyzőkönyvben az illetékesek hivatkoznak arra a törvényre, amely értelmében el kell altatni a megengedett létszám fölötti kutyákat, ha 14 nap után senki nem veszi azokat örökbe. A Tega Rt. vezérigazgatója úgy véli: egyáltalán nincs akkora probléma, hogy a törvény említett cikkelyét alkalmazni kelljen, a végleges elaltatás drasztikus megoldás, nem járható út. Korábban is akadt problémájuk a férőhely túllépése miatt, ennek ellenére mindig normális körülmények között tudtak működni.

A menhelyen elpusztuló kutyák nagy része kölyök, amelyeket a parvovírus tizedel, néhány eb pedig betegség miatt múlik ki. Céljuk továbbra is az örökbeadás, és csak szükség esetén – kivételes helyzetekben – alkalmazzák a végleges elaltatást. Máthé hozzátette, ha az illetékesek a jövőben pénzbüntetést is kiszabnak, akkor végső megoldásként szóba jöhet az elpusztítás. Hozzáállásuk a továbbiakban is pozitív, mindkét fél elutasítja ezt a megoldást, nem szeretnének kutyákat a másvilágra küldeni.

Ne vásárolj! Fogadj örökbe!

Szépmezőre 2019-ben 308 kutyát szállítottak befogás után, ezekből 237 gazdára talált. 2020-ban 274 új lakót vittek a menhelyre, amelyek közül ugyanabban az évben 214 szerető családhoz költözhetett. Idén januárban és februárban 64 kutyával bővült az állomány, közülük 43 ebet örökbe adtak. Jelenleg túllépték a kapacitást, hiszen 166 négylábú lakik a menhelyen, viszont a gondozók folyamatosan dolgoznak azon, hogy megoldják a problémát, és a jövőben is befogadhassák a kóbor állatokat, így az elmúlt időszakban egyelőre tíz új karámot építettek.

Az örökbefogadási folyamat nagyon egyszerű, teljes mértékben díjtalan, mindössze egy személyazonossági igazolványra van szükség. A kutyákat beoltva, azonosító chippel ellátva és ivartalanítva adják örökbe a menhelyről. Az esetleges befogadás esetén lehetőség van megismerni a kiszemelt kutyát, az érdeklődők többször meglátogathatják az ebeket a menhelyen és sétáltathatják, játszhatnak velük. Újabb kutyákat akkor tudnak megmenteni, szocializálni, ha örökbe adnak a gazdára váró kutyák közül. Szóval az örökbefogadással nemcsak egy életet menthetünk meg, hanem a következő négylábút is, amely a menhelyre kerül.