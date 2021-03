Mint Sándor Krisztina rámutatott, tavalyi tevékenységükre a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások rányomták bélyegüket, rövid ideig szinte csak online, illetve telefonon tudtak segíteni az érdeklődőknek, aztán fokozatosan igyekeztek visszatérni a normális kerékvágásba. A szervezet tízéves fennállását sem tudták méltóképpen megünnepelni – éppen most készül egy régi dokumentumokat, vallomásokat tartalmazó kiadvány a honosítás tízéves történetéből –, mostantól azonban Erdély-szerte teljes kapacitással dolgoznak irodáikban. Az EMNT 23 erdélyi irodája az elmúlt tíz év során 260 ezer erdélyi magyarnak segített a honosításban, legnagyobb arányban Székelyföldön éltek a lehetőséggel – számolt be Sándor Krisztina. Őszig a honosításra helyezik a hangsúlyt, tudatosítani szeretnék az emberekben, hogy jövőben rendezik a magyarországi országgyűlési választásokat, és aki ezen részt szeretne venni, de még nem kapta meg a magyar állampolgárságot, annak legkésőbb októberig be kell nyújtania a honosítási iratcsomót, pár hónapba ugyanis beletelik, amíg leteheti az állampolgársági esküt. Ezt követően az év második felében az országgyűlési választásokon való részvételhez, a levélszavazáshoz szükséges regisztrációban kívánnak segédkezni, a szervezet ugyanis már három ilyen voksolás lebonyolításába – a 2014-es és 2018-as országgyűlési választás, illetve a 2016-os népszavazás – kapcsolódott be tízéves fennállása óta, az irodák bejáratottsága miatt sokan keresték fel őket az elmúlt alkalmak során is. Emellett afféle erdélyi kormányablakként is működnek az irodák, a honosítási iratcsomó összeállításán kívül segédkeznek még az anyakövezési folyamatban, a személyi igazolvány és útlevél igénylésében, az anyasági támogatás kérésében, a babakötvényekhez szükséges dokumentáció összeállításában.

Márton Áron, a sepsiszentgyörgyi EMNT-iroda vezetője közölte: a megyeszékhelyi székházukban hétfőtől csütörtökig 9 és 17 óra között, pénteken 9-től 13 óráig várják az érdeklődőket, kéthetente, csütörtökönként konzuli napot tartanak, amikor az útlevél és a személyi igazolvány kiadásán kívül minden anyakönyvezési folyamatban és más ügyintézésben segítenek. Háromszéken egyébként a tíz év alatt mintegy 35 ezer igénylőnek – közülük Sepsiszentgyörgyön mintegy 21 ezer személynek – segítettek a honosításban, idén újrakezdik a kiszállásokat is, hogy a falvakban élőknek se kelljen minden esetben beutazniuk a városba.

Kádár Imola, a sepsiszéki EMNT új elnöke ismertette a szervezet idei céljait: a honosításban, anyakönyvezésben, útlevél- és személyiigazolvány-igénylésben, anyasági támogatás kérésében nyújtott segítség mellett újraindítják a kiszállásokat a falvakba, folytatják a kereskedelemben a kétnyelvűség használatát ösztönző akciójukat, a Mikó Imre Egyesülettel közösen megszerveznék a magyar állampolgárok klubjának találkozóit, mely révén szorosabb kapcsolattartásra törekednek a honosodottakkal.