A sajtótájékoztatón elsőként Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. „Történelmi pillanat, amikor bejelenthetjük, hogy Erdélyben, Székelyföldön színpadra visszük az István, a király rockoperát helyi, erdélyi szereplőkkel” – kezdte beszédét az elöljáró, hozzátéve, hogy számára egyértelmű volt, hogy ha egyszer lesz Erdélyben István, a király, akkor köze lesz a városunkhoz, és boldog, hogy ez bekövetkezett. Mint mondta, elég fiatal volt, amikor Csíksomlyón megnézte ezt a rockoperát, melyről úgy gondolja, hogy száz év múlva is üzenettel fog bírni a Kárpát-medencében. „Sokat gondolkodtam azon, hogy vajon miért is volt az – legalábbis a mi időnkben –, hogy Erdélyben mindenki Koppány akart lenni, Magyarországon pedig majdnem mindenki István. Nem tudom, hogy a mai fiatalok hogy vannak ezzel, de majd kiderítjük” – mondta, majd bejelentette, hogy augusztus 20-án lesz a bemutató, utána pedig még három alkalommal játsszák az előadást az Arénában.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke kijelentette: a mű 1983-as megjelenése óta nagyon sokszor hallottuk, hogy „valakinek holnap le kell győzni a sötétséget” vagy „valakinek át kell írni a régi meséket”, de nem gondoltuk volna, hogy ez idén fog megtörténni. „Korszakalkotó lépés, amit kitaláltak a kezdeményezők, és ezt mi, megyei önkormányzatként szerény eszközeinkkel támogatni fogjuk” – ígérte, hozzátéve, hogy államalapító Szent István királyunk ünnepére biztosan beérik majd a produkció.

Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere üdvözlő szavaiban bevallotta, hogy néptáncosként ő is szerepelt nagy produkciókban, de egyik sem az István, a király volt, ezért öröm számára, hogy alpolgármesterként részese lehet ennek. „Szeretnék az alkotó és a támogató szemével is látni, szájával is szólni, mivel én egyrészt alkotó ember vagyok, másrészt támogató ebben a történetben” – fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy ő már többször hallotta az előadókat, és úgy gondolja, hogy mindenkiben megvan az a képesség, tehetség és akarat, ami ennek a produkciónak a sikeréhez szükséges.

Dancs Árpád Zsolt producer elmondta, hogy hónapok óta küszködik a megoldandó feladatokkal, de most boldog, mert az egyéni próbákat követő háromnapos összerázó műhelymunka nagyon jól sikerült. Röviden bemutatta az alkotóstábot, melynek tagjai mindent megtesznek, hogy ez az „őrült álom” valóra váljon: Szilágyi Zsolt Herbert (ötletgazda, zenei vezető, énekkorrepetitor), Zakariás Zalán (művészeti tanácsadó), Cserkész Emese (énekkorrepetitor), Tőkés Csaba Zsolt és Bordás Attila (koreográfusok és tánckorrepetitorok), Kolumbán Zenge (gyártásvezető), Damian Diana (a Kónya Ádám Művelődési Ház igazgatója), valamint Orza Călin (rendező-koreográfus). A technikai stáb az Alfa Sound, Fábián Levente vezetésével. Elmesélte, hogy Szilágyi Zsolt Herbert ötlete több mint egy éve született meg, és azóta zajlik a háttérmunka: a csapat összeállítása, a legjobb helyi szakemberek beszervezése, a szereplők kiválogatása, a zenekari felkészülés, a próbák és technikai egyeztetések. A stáb nagy, a későbbiekben pedig még csatlakozik hozzá egy 150 tagú kórus, 60 tagú táncegyüttes, valamint statiszták és közreműködők nagy számban. Az augusztusi négy előadáson a rockzenekar élőben zenél majd egy 35 tagú szimfonikus zenekarral kiegészülve – tette hozzá Dancs.

A produkció komolyságát az is alátámasztja, hogy a szerzők és jogtulajdonosok is támogatásukról biztosították a székelyföldi alkotócsapatot egy-egy videóüzenetben. „Számomra minden bemutatóval újjászületik a mű, és ugyanolyan izgalommal és érdeklődéssel várom a székelyföldi újjászületését, mint az eddigi rendezéseket. És mivel jól emlékszem a 2003-as csíksomlyói előadásra, a fantasztikus fogadtatásra, remélem, hogy a rockopera székelyföldi változata hasonló érdeklődést és érzelmeket fog kiváltani” – mondta Bródy János. Szörényi Levente így fogalmazott: „Csak hosszan tartó akadályoztatás után került sor arra, hogy az erdélyi magyarság szülőföldjén találkozzon az előadással. Ez maga volt a csoda. 2003. július 5-én Csíksomlyón félmilliónyi emberrel ünnepelhettük a régen várt találkozást. A készülő új bemutató természetesen megdobogtatja a szerző szívét, hiszen az előadást kizárólag erdélyi művészek hozzák létre. Emiatt is áldásos lenne, ha személyesen is jelen lehetnénk a bemutatón.”

Az előadás rendező-koreográfusa, Orza Călin szintén fiatalkori élményei alapján beszélt a produkcióról. Elmesélte, hogy tinédzserként valamennyi lemezüket odaadták egy István, a király lemezért, s amikor már annyira karcos lett, hogy nem tudták hallgatni, a borítóját nézték, próbálták lemásolni. 2003-ban természetesen ott volt Csíksomlyón is, „ahol nemcsak a hegyoldal lett tele, hanem a szívünk, a lelkünk is”. Aztán jött a telefon Szilágyi Zsolt Herberttől, hogy meg kellene itt csinálni, élőben. Első hangzásra őröltségnek tűnt az ötlet, de ez az őrültség ragályos volt, és sok munka után mostanra ő is bízik abban, hogy az augusztus 20-ai előadás „egy nagyszerű ünnepben fog csúcsosodni”.

Werner Gábor, a produkció karmestere 14 éves korában az egykori királydombi ősbemutatón is részt vehetett, ezért is nagy öröm volt számára ez a felkérés. Tudja, hogy nem lesz egyszerű feladat, de az elmúlt három nap tapasztalatai nyomán megnyugodott, mert látja, hogy a rockzenekarban mindenki kiváló képességű muzsikus, akik már igazi csapatként működnek. A szimfonikusokkal már 15–20 éve dolgozik együtt, akik szintén kiváló zenészek. „Bízom benne, hogy ők is megkapják azt a spirituszt, amit a rockbanda nyújtani tud, és ez a közösség teljesen összekovácsolódik a bemutatóra” – fogalmazott.

Az előadást dupla, egyes szerepekben tripla szereposztással játsszák majd, így több tehetségnek is lehetőséget kínálnak a megmutatkozásra. A zenekar tagjai: Pál Zakariás (zongora, orgona), Sztakics István Attila (szintetizátorok), Makkai Kálmán (szólógitár), Lőrincz Imre (ritmusgitár), Szabó Szabolcs (ritmusgitár), Kerezsi Csongor (basszusgitár), Pál Gábor (dobok). A teljes szereplőgárda még nem mutatkozott be, de a főbb szerepekben játszó színészek egy-egy dal erejéig felvillantották énektudásukat a sajtóbemutatón: István szerepében Farkas Loránd, Koppány szerepében Baricz Gergő és Dombi Sándor, Réka szerepében Zöldi Lara, Laborc szerepében Váta Loránd, Sarolt szerepében Zsigmond Éva Beáta, Torda szerepében Szabó Előd, Szabó Hunor és Mihály Ernő, a főurak szerepében pedig Lőfi Gellért, Kozma Attila és Oláh-Badi Alpár lépett fel. Élmény volt hallgatni őket: lendületes, friss és egyben nosztalgikus volt ez a kis ízelítő a produkcióból.